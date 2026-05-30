Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν νωρίς το πρωί στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις λόγω της πλήρους εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ζήτημα είχε αναδείξει με αναλυτικό ρεπορτάζ η ιστοσελίδα Voria.gr, ενώ στη Βουλή έχουν ήδη κατατεθεί σχετικές ερωτήσεις από βουλευτές για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα.

Η αναμονή για τα ΙΧ οχήματα έφθανε περίπου τις δύο ώρες, ενώ για τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν ξεπερνούσε ακόμη και τις πέντε ώρες. Η ταλαιπωρία ήταν έντονη τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες που προσπαθούσαν να περάσουν τα σύνορα προς την Ελλάδα.

Ανάμεσα στους χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονταν οικογένειες και εκδρομείς που κατευθύνονταν προς τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, όπως τη Χαλκιδική, την Καβάλα και την Πιερία.

Η κατάσταση άρχισε να ομαλοποιείται νωρίς το μεσημέρι, καθώς οι έλεγχοι άρχισαν να γίνονται ξανά με το παλιό σύστημα προκειμένου να αποσυμφοριστεί η κατάσταση.

Το νέο σύστημα ελέγχου στα σύνορα

Οι καθυστερήσεις συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή του νέου Συστήματος Εισόδου – Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EES). Το σύστημα προβλέπει την ηλεκτρονική και βιομετρική καταγραφή των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ για παραμονή έως 90 ημερών.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, το νέο σύστημα στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας στη ζώνη Σένγκεν και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων. Παράλληλα, επιδιώκεται η αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης και η επιτάχυνση των συνοριακών ελέγχων σε βάθος χρόνου.