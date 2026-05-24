Σημαντική ταλαιπωρία βιώνουν τον τελευταίο μήνα οι οδηγοί και οι ταξιδιώτες στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας, κυρίως σε Κιλκίς και Έβρο, λόγω της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα προβλέπει τη βιομετρική καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η κατάσταση στον τελωνειακό σταθμό των Ευζώνων, όπου καθημερινά διέρχονται πολλοί ταξιδιώτες από χώρες όπως τα Σκόπια, το Κόσοβο και η Σερβία. Οι ουρές φτάνουν σε μήκος τα 2-3 χιλιόμετρα, προκαλώντας ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι της αστυνομίας επισημαίνουν ότι απαιτείται ενίσχυση του προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι αυξημένες τουριστικές ροές και να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στα σύνορα.