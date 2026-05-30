Σκηνές άγριας βίας σημειώθηκαν στην περιοχή Padrão da Légua της Matosinhos, κοντά στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όταν ένας ποδηλάτης επιτέθηκε σε 37χρονη οδηγό ύστερα από έντονη λογομαχία στον δρόμο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου, στην περιοχή Padrão da Légua. Στο βίντεο φαίνεται ο ποδηλάτης να αρπάζει βίαια τη γυναίκα από τον λαιμό σε πολυσύχναστο δρόμο και να την σπρώχνει προς το έδαφος, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φαίνεται να την τραβά από τα μαλλιά ενώ βρίσκεται πεσμένη στην άσφαλτο και να της καταφέρει επανειλημμένα γροθιές στο κεφάλι. Η γυναίκα αδυνατεί να αντιδράσει, την ώρα που αρκετοί περαστικοί προσπαθούν να παρέμβουν για να σταματήσουν την επίθεση.

Μεταξύ των αυτοπτών μαρτύρων ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα. Η έγκαιρη επέμβασή τους φαίνεται πως συνέβαλε στον τερματισμό της επίθεσης.

Προσοχή! To βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες