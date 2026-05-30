Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο εφόσον τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει. Τη θέση αυτή μετέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, έπειτα από σύσκεψη του προέδρου με το επιτελείο του, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και ολοκληρώθηκε χωρίς επίσημες ανακοινώσεις.

«Η συνεδρίαση στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια τελική απόφαση, παρότι είχε δηλώσει πως σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση» για το θέμα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η υπό διαμόρφωση συμφωνία που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χέγκσεθ: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ξανά τον πόλεμο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πολύ μεγάλα αποθέματα οπλισμού και είναι απολύτως σε θέση να ξεκινήσουν και πάλι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ανέφερε σήμερα ο επικεφαλής του Πενταγώνου ο Πιτ Χέγκσεθ στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι- Λα», που πραγματοποιείται στη Singapore.

«Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», ανέφερε τονίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Κατά την ομιλία του στο φόρουμ τόνισε «ότι υπάρχει «εύλογη ανησυχία» στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σχετικά με την στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας, μια τάση που καταγράφεται εδώ και δεκαετίες.

«Υπάρχει εύλογη ανησυχία για την ιστορικής κλίμακας στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας και την επέκταση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της στην περιοχή και πέραν αυτής». Συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια «ισορροπία δυνάμεων» στην Ασία, σημειώνοντας παράλληλα πως καμία χώρα «συμπεριλαμβανομένης της Κίνας» δεν πρέπει να εδραιώσει αδιαμφισβήτητη κυριαρχία την περιοχή. «Μια ευνοϊκή αλλά βιώσιμη ισορροπία δυνάμεων στην οποία κανένα κράτος, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, δεν μπορεί να επιβάλει την ηγεμονία του και να απειλήσει την ασφάλεια ή την ευημερία της χώρας μας και των συμμάχων μας», ήταν τα λόγια του.