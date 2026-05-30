Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη «Sunel Arena» για το δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης των playoffs της Stoiximan GBL (30/5).

Οι «ερυθρόλευκοι» στην πρώτη τους αναμέτρηση, μετά την κατάκτηση της Euroleague επικράτησαν με 94-77 των «κιτρινόμαυρων» στο ΣΕΦ.

Η «Ένωση» θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση και να ισοφαρίσει τη σειρά, ενώ οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη για να προκριθούν στους τελικούς.

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης (30/5):

17:15 ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΕΡΤ2ΣΠΟΡΤ