Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη «Sunel Arena» για το δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης των playoffs της Stoiximan GBL (30/5).
Οι «ερυθρόλευκοι» στην πρώτη τους αναμέτρηση, μετά την κατάκτηση της Euroleague επικράτησαν με 94-77 των «κιτρινόμαυρων» στο ΣΕΦ.
Η «Ένωση» θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση και να ισοφαρίσει τη σειρά, ενώ οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη για να προκριθούν στους τελικούς.
Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης (30/5):
17:15 ΑΕΚ – Ολυμπιακός ΕΡΤ2ΣΠΟΡΤ
- Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου – Οι γιατροί προχωρούν σε εξειδικευμένες εξετάσεις
- Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Οι ρυθμίσεις που φέρνουν «πολεμικό» κλίμα ανάμεσα σε ξενοδοχεία και Airbnb
- Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης αρπάζει από τον λαιμό και γρονθοκοπεί γυναίκα οδηγό στη μέση του δρόμου στην Πορτογαλία