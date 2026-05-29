Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με θετικό τρόπο το δεύτερο παιχνίδι του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αποβλήθηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μανρέσα για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Η φάση που οδήγησε στην αποβολή του σημειώθηκε στις αρχές της τρίτης περιόδου, όταν ο Τούρκος σέντερ διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές για αντιαθλητικό φάουλ που του χρεώθηκε.

Η ένταση είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή και να οδηγηθεί πρόωρα εκτός αγώνα.

Κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια, ο Γιουρτσεβέν έγινε στόχος αποδοκιμασιών από την εξέδρα, με τον ίδιο να απαντά με χειρονομίες προς τους φιλάθλους, δείχνοντας αρχικά τα αυτιά του και στη συνέχεια το σήμα της Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια στιγμή έντονης αντιπαράθεσης.