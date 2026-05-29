Η ΑΑΔΕ προχωρά στην επέκταση της ψηφιακής πλατφόρμας myPROPERTY, με στόχο την κατάργηση των χειρόγραφων δηλώσεων και τη μείωση των καθυστερήσεων στις ΔΟΥ. Στο νέο σύστημα εντάσσονται πλέον και οι μεταβιβάσεις ακινήτων σε περισσότερες από 2.100 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού.

Η νέα εφαρμογή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027, επιτρέποντας την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών ακόμη και για ακίνητα χωρίς αντικειμενικές τιμές. Η εκτίμηση της αξίας τους θα γίνεται από τις φορολογικές αρχές με βάση συγκριτικά στοιχεία από γειτονικές περιοχές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου.

Μέχρι σήμερα, οι συγκεκριμένες διαδικασίες απαιτούν χειρόγραφη υποβολή εγγράφων και φυσική παρουσία στις ΔΟΥ, γεγονός που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις. Μέσω της ψηφιοποίησης, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να απλοποιήσει τις διαδικασίες για τους πολίτες και να επιταχύνει την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων.

Εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών και αυτοματοποίηση διαδικασιών

Το νέο ψηφιακό πλαίσιο αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα κατοίκους νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, όπου πολλά ακίνητα παραμένουν εκτός αντικειμενικού συστήματος. Παράλληλα, δρομολογείται η αυτοματοποίηση της έκδοσης και αποστολής πράξεων προσδιορισμού φόρου για δηλώσεις που δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα μέσω του myPROPERTY.

Άνοδος των συναλλαγών και αύξηση εσόδων

Η πλήρης ψηφιοποίηση των δηλώσεων μεταβίβασης συμπίπτει με περίοδο έντονης κινητικότητας στην αγορά ακινήτων. Οι συναλλαγές έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ η αγορά real estate συνεχίζει να καταγράφει υψηλές επιδόσεις σε αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, το πρώτο δίμηνο του 2026 οι μεταβιβάσεις ακινήτων παρουσίασαν σημαντική άνοδο, με τα έσοδα από τους σχετικούς φόρους να αυξάνονται κατά 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικά τον Φεβρουάριο, η αύξηση ξεπέρασε το 30%.

Αναλυτικά, τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης κτιρίων και οικοπέδων ανήλθαν το πρώτο δίμηνο του 2026 σε 96,52 εκατ. ευρώ, έναντι 86,89 εκατ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας άνοδο 11,1%. Ο φόρος μεταβίβασης στις οικοδομές διαμορφώθηκε σε 81,25 εκατ. ευρώ από 72,87 εκατ. ευρώ, ενώ οι φόροι και τα τέλη από δωρεές, γονικές παροχές και λοιπές παροχές ανήλθαν σε 38,36 εκατ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών

Η αυξημένη δραστηριότητα στην αγορά αποδίδεται τόσο στην εγχώρια ζήτηση όσο και στο ισχυρό ενδιαφέρον ξένων επενδυτών. Παράλληλα, η επικείμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στο τέλος του 2027 αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις ακόμη και άνω του 40% σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών τιμών.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα επιφέρει υψηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της αγοράς έως την έναρξη ισχύος των νέων τιμών.