Πλήρως ενημερωμένες είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά το προκλητικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» που η Αγκυρα διατυμπανίζει πως θα καταθέσει προς ψήφιση προσεχώς, με τη βεντάλια των αντίστοιχων «ποινών» να είναι ήδη έτοιμη στο τραπέζι της ΕΕ προς ενεργοποίηση.

Την ώρα, ωστόσο, που η Αθήνα μεριμνά, ενημερώνοντας εταίρους, φορείς και στρατηγικούς συμμάχους για τις πιθανές προθέσεις της γείτονος και τις «παγίδες» που ενδέχεται να εμπεριέχει το εν λόγω νομοσχέδιο για την περιοχή, το θερμόμετρο μεταξύ των δύο πλευρών, σε επίπεδο ρητορικής αντιπαράθεσης, ανεβαίνει διαρκώς.

Παρά τα προειδοποιητικά μηνύματα που λαμβάνει και από την Ευρώπη σχετικά με τον φημολογούμενο σχεδιασμό της να αποτυπώσει τις παράνομες αξιώσεις της σε νομικό κείμενο, οι προκλήσεις της Αγκυρας έχουν πλέον αναβαθμιστεί. Την αλλαγή κλίματος αναδεικνύει και χθεσινή λεκτική όξυνση από τον τούρκο υπουργό Αμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα ελληνοτουρκικά σύνορα – για την οποία αντέδρασε άμεσα το ελληνικό «Πεντάγωνο».

Μιλώντας σε τούρκους στρατιώτες στην Αδριανούπολη, ο Γκιουλέρ ανέφερε πως η Αγκυρα «δεν αποδέχεται μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες» που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων, προσθέτοντας πως «οι τουρκικές Ενοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή στρέφεται κατά της χώρας».

Αυστηρή απάντηση

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Γκιουλέρ, πηγές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας σημείωναν πως «η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα». Οι ίδιες πηγές τόνισαν επιπλέον πως «δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», επισημαίνοντας παράλληλα πως «οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια».

Σε αυτό το σκηνικό – και με εκατέρωθεν πιέσεις προς τις δύο κυβερνήσεις σε Αθήνα και Άγκυρα από το εσωτερικό μέτωπο – το τεταμένο κλίμα δυναμιτίζουν περαιτέρω αναφορές στον τουρκικό Τύπο («Hürriyet») περί «εκπλήξεων» που θα κρύβει το νομοσχέδιο, οι οποίες θα γίνουν αντιληπτές κατά την εφαρμογή των άρθρων του. Και μπορεί η Τουρκία να επιμένει ότι «ο νόμος χτίζεται με βάση το Διεθνές Δίκαιο» και πως έχει προηγηθεί «αναλυτική δουλειά από σημαντικούς επιστήμονες», εντούτοις, όπως αναφέρουν αρμόδιες ευρωπαϊκές πηγές, της έχει ήδη μεταφερθεί το μήνυμα πως οι μεθοδεύσεις της δεν θα γίνουν αποδεκτές από την ΕΕ, που εξετάζει ήδη δέσμη αντιποίνων οικονομικού χαρακτήρα σε περίπτωση που το προκλητικό νομοσχέδιο ψηφισθεί.

Την ελληνική θέση πως πρόκειται για ένα «απαράδεκτο» βήμα από τουρκικής πλευράς φαίνεται πως την ενστερνίζονται και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή και με τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος ενημερώνοντας προχθές τη Βουλή ανέφερε πως η χώρα μας δεν ανέχεται να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τονίζοντας εμφατικά πως «η Ελλάδα μεριμνά και είναι ισχυρή», εξέπεμψε νέο μήνυμα χθες προτού αναχωρήσει για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (Gymnich) που διεξάγεται στη Λεμεσό. Σε κοινές δηλώσεις του με τη φινλανδή υπουργό Εξωτερικών, Ελίνα Βαλτόνεν, που επισκέφθηκε την Αθήνα, σημείωσε πως «η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων στην ΕΕ είναι απολύτως αναγκαία», κάνοντας λόγο για κοινές προκλήσεις που υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη.