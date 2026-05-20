Με προσεκτικούς χειρισμούς αλλά και σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα απαντά η Αθήνα στα δημοσιεύματα που αφορούν ενδεχόμενο τουρκικό νομοσχέδιο σχετιζόμενο με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς στο Αιγαίο, καθώς και τα ζητήματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και δεν επιδέχονται μονομερείς αμφισβητήσεις.

Η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με το υπουργείο Εξωτερικών να αποφεύγει προς το παρόν την εξαγωγή συμπερασμάτων πριν υπάρξει επίσημη εικόνα για το περιεχόμενο της τουρκικής πρωτοβουλίας.

Κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών την Τετάρτη (20/05/2026), η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να τοποθετηθεί επί ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, επισημαίνοντας πως η ελληνική πλευρά θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου όταν αυτό καταστεί επισήμως γνωστό.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο συλλέγει και επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα δεδομένα, αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν πρόωρες ή να δημιουργήσουν λανθασμένες εντυπώσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα έχει προετοιμαστεί για κάθε πιθανό σενάριο και θα προχωρήσει στις ανάλογες διπλωματικές και πολιτικές ενέργειες, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Η ίδια επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, σημειώνοντας ωστόσο πως εξακολουθεί να μην υπάρχει κοινό έδαφος ως προς το αντικείμενο των συζητήσεων για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Αναφορά έγινε και στο ενδεχόμενο προσφυγής στη Χάγη, με την εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ να υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, δεν διαφαίνεται επί του παρόντος προοπτική προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία επί του πλαισίου της διαφοράς.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της Αθήνας απέναντι στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». «Πρόκειται για ένα ανυπόστατο δόγμα. Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο», υπογράμμισε η Λάνα Ζωχιού, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τετελεσμένα ή διευρυμένες διεκδικήσεις μέσω εσωτερικών νομοθετικών κινήσεων της Τουρκίας.

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε σε ψυχραιμία έως ότου υπάρξει πλήρης εικόνα των τουρκικών σχεδιασμών, διαμηνύοντας ότι η ελληνική πλευρά θα απαντήσει θεσμικά και διπλωματικά όταν και εφόσον απαιτηθεί.