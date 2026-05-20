Μια σχεδόν «ουτοπική αρχιτεκτονική» εικόνων, σωμάτων και ιδεών συνθέτει το ρεπερτόριο του Εθνικού Θεάτρου για τη νέα καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 που ανακοινώθηκε χθες. Τη νέα θεατρική σεζόν, τη δεύτερη στο τιμόνι του Εθνικού, η καλλιτεχνική διευθύντρια του οργανισμού Αργυρώ Χιώτη επέλεξε να μη στήσει τον προγραμματισμό της μόνο πάνω στη σκηνή αλλά να τον απλώσει στους δρόμους της Ομόνοιας, να συνομιλήσει με την Ιστορία, να θέσει ερωτήματα για τα κρίσιμα σύγχρονα ζητήματα, να επιστρέψει στα μεγάλα κλασικά κείμενα και εν τέλει να δοκιμάσει νέους τρόπους συνύπαρξης, αφήγησης και δημόσιας παρέμβασης.

«Το συνολικό μας πρόγραμμα ξεκινά από μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες που επανασυστήνουμε και ταυτόχρονα στρέφεται προς ένα διερευνητικό θέατρο του σήμερα: διαπεδιακό και διακαλλιτεχνικό, συνειδητά ανοιχτό προς την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα κάθε είδους. Τολμάμε ακόμα πιο δυναμικά να διευρύνουμε το ρεπερτόριό μας με συνεργασίες που εκπλήσσουν, σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις κλασικών κειμένων, νέες αναθέσεις σε δημιουργούς με ισχυρό καλλιτεχνικό στίγμα, εδραίωση της δικτύωσης με φορείς του εξωτερικού και στην Ελλάδα, μέσα από ισότιμες συμπράξεις και συμπαραγωγές, στόχευση στην εκπαιδευτική ταυτότητα του θεάτρου και τις κοινωνικές του δράσεις, ουσιαστική σκηνική έρευνα, άνοιγμα στη διακαλλιτεχνικότητα και τροφοδότηση της σκέψης και της θεατρικής γλώσσας» ανέφερε χαρακτηριστικά η σκηνοθέτρια για τον προσανατολισμό της καινούργιας περιόδου.

Καλοκαιρινές παραγωγές

Πριν ανοίξει η αυλαία το φθινόπωρο, το Εθνικό Θέατρο θα συναντήσει το κοινό του σε τρεις νέες καλοκαιρινές παραγωγές. Με αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων στο Μεσολόγγι, θα περιοδεύσει στην Ελλάδα η παράσταση «Η γυναίκα της Ζάκυθος: Διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου». Ο Μάνος Καρατζογιάννης, αντλώντας έμπνευση από το έργο του Διονύσιου Σολωμού, επιχειρεί να αφηγηθεί το χρονικό της Εξόδου και του τόπου του (από 5/7). Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιδαύρου, ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί την «Αλκηστη» του Ευριπίδη (17-18/7) ενώ η Ελένη Ευθυμίου τις «Τρωάδες» του ίδιου συγγραφέα (31/7-1/8). Σε αυτό το πλαίσιο, στο Λυγουριό Αργολίδας θα πραγματοποιηθεί το 9ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος (5-20/7).

Στην Αθήνα, στη γειτονιά πέριξ του κτιρίου Τσίλλερ, τις ερχόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα δημόσιων δράσεων κι εκδηλώσεων «Είναι αμαρτωλή; 3 Μερόνυχτα στην Ομόνοια», καρπός πολύμηνης έρευνας του Πρόδρομου Τσινικόρη (22-24/5). Στο πρόγραμμα της νέας σεζόν τρεις φετινές παραστάσεις που κέρδισαν το χειροκρότημα των θεατών επιστρέφουν για δεύτερο κύκλο. Πρόκειται για την «Ιεροτελεστία» του Γκιγιόμ Πουάν που σκηνοθετεί ο Χρήστος Θεοδωρίδης (από 1/10 στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»), το «Kontakthof», την αναβίωση ενός από τα πιο εμβληματικά έργα της Πίνα Μπάους (από 7/10 στην Κεντρική Σκηνή), και τον «Βυσσινόκηπο» του Αντόν Τσέχοφ που διασκεύασε και επιμελείται σκηνοθετικά ο Εκτορας Λυγίζος (από 28/11 στην Κεντρική Σκηνή).

Παπαδιαμάντης, «Δράκουλας»

Από τις νέες παραγωγές στην Κεντρική Σκηνή ξεχωρίζει «Η φόνισσα», η επιτυχημένη όπερα του Γιώργου Κουμεντάκη, που επιστρέφει, αυτή τη φορά με τη μορφή του μελοδράματος. Αντλώντας έμπνευση από το βιβλίο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται σε νέα συνεπτυγμένη εκδοχή του μουσικού έργου του συνθέτη, με πρωταγωνίστρια την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου (23-25/10). Το κλασικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Το σπίτι της Μπερνάρντα Αλμπα», μετά από τρεις δεκαετίες ανεβαίνει ξανά στο Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Ιώς Βουλγαράκη με πρωταγωνίστρια τη Φιλαρέτη Κομνηνού κι έναν αποκλειστικά γυναικείο θίασο (20/1). Ενα ακόμα σπουδαίο κείμενο, «Η τρικυμία» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, θα ζωντανέψει στην Κεντρική Σκηνή. Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης Ντμίτρι Κριμόφ θα επισκεφτεί για πρώτη φορά το Εθνικό Θέατρο ώστε να επιμεληθεί με ελληνικό θίασο μια ριζοσπαστική εκδοχή του σαιξπηρικού έργου με επίκεντρο τη συγχώρεση, την εκδίκηση και την ηθική ευθύνη (από 14/4/27).

Στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» ο Κωνσταντίνος Ντέλλας φέρνει μια ιστορία φόβου με μουσική, ρυθμό, πολυφωνία και ρευστότητα. Πρόκειται για τον «Δράκουλα» του Μπραμ Στόκερ σε μετάφραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (από 16/12).

Η «Δεσποινίς διευθυντής», το αγαπημένο έργο των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά, επανέρχεται μέσα από τη σύγχρονη δραματουργική προσέγγιση της Αικατερίνης Παπαγεωργίου για να φωτίσει ζητήματα ταυτότητας, εξουσίας και κοινωνικών ρόλων (από 17/3). Στο Κτίριο Ρεξ, στη Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη», ο Κωνσταντίνος Ρήγος παρουσιάζει το «Πολύ κακό για το τίποτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Στη νέα του συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο θα χωρέσει σε μια σκηνική εμπειρία λάτιν ρυθμούς, ένταση κι αποπλάνηση (από 9/12). Επίκεντρο τη νεολαία και τη δημοκρατία θα έχει «Το κοινοβούλιο της οργής», μια διεθνής θεατρική και κοινωνική δράση της Ρέιτσελ Νταφούρ σε σύμπραξη με το Odéon Théâtre de l’Europe και το Théâtre National Wallonie Bruxelles (άνοιξη 2027). Αφιερωμένη στις ασήμαντες ημέρες που όλοι ζούμε είναι η παράσταση «Μπανάλ. Μια μέρα που δεν έγινε τίποτα» σε ιδέα και χορογραφία της Χαράς Κότσαλη (από 8/5).

Στην Πειραματική και αλλού

Στην Πειραματική Σκηνή «Κατίνα Παξινού» οι υπεύθυνοί της, Ακύλλας Καραζήσης και Νεφέλη Μαϊστράλη, αναπτύσσουν μια ερευνητική πορεία πάνω στη συνύπαρξη καλλιτεχνών και την επιμονή στη διαδικασία έναντι του αποτελέσματος. Ετσι, προτείνουν την παράσταση «Project Macbeth / Prospero» που με βάση τα εμβληματικά σαιξπηρικά έργα «Μάκβεθ» και «Τρικυμία» ασχολούνται με το δίπολο εξουσία – ουτοπία (από 5/11). Αλλά και τις «Πρώτες ιστορίες των ανθρώπων», βασισμένες στα αρχαιότερα κείμενα της ανθρωπότητας, όπως τα Ομηρικά έπη, «Το έπος του Γκιλγκαμές», τη «Θεογονία» του Ησιόδου και τη «Μαχαμπαράτα» (από 27/1).

Στο Θέατρο Δίπυλον ο Πρόδρομος Τσινικόρης συνεχίζει να καταπιάνεται με το σύγχρονο κέντρο της Αθήνας, στήνοντας μαζί με τον Ανέστη Αζά την παράσταση «Ομόνοια» (από 21/10). Ο Χάρης Φραγκούλης, από την πλευρά του, αναμετράται με τον μύθο του Οιδίποδα σε μια υπαρξιακή και σκοτεινά ποιητική διαδρομή αυτογνωσίας στο «Οιδίπους Τύραννος, ο βασιλιάς Οιδίπους» (από 10/2). Το Μικρό Εθνικό επανασυστήνεται και τη νέα σεζόν βασίζει τον προγραμματισμό του στην πρακτική της ενεργούς ακρόασης παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιάσει το έργο «Ρομπέν, η καρδιά του δάσους» του Δημήτρη Κουρούμπαλη, μια σκηνική αφήγηση οικολογικής ευαισθησίας (από 30/10 στη Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη»).

Στις παράλληλες δράσεις επιστρέφουν τα «Σαλόνια γλώσσας», ο κύκλος γνωριμίας με τη σύγχρονη ελληνική γραφή για το θέατρο, όπως και ο «Προθάλαμος Δ’: Διεπιστημονικοί – Διακαλλιτεχνικοί Διάλογοι» σε επιμέλεια Νατάσας Τριανταφύλλη. Τέλος, εγκαινιάζεται για πρώτη φορά το web radio του Εθνικού Θεάτρου περιλαμβάνοντας συνεντεύξεις με τους συντελεστές των παραστάσεων, ενημέρωση για τις παραγωγές και τις εκδηλώσεις του, σπάνιο αρχειακό υλικό, συζητήσεις με καλλιτέχνες και ανθρώπους του οργανισμού, επιλεγμένες μουσικές και backstage στιγμές.