«Έρχονται ‘εισαγγελικά’ παιδάκια τα οποία είναι τα μόνα που δεν φταίνε, καταλήγουν να γίνονται αγέλες. Να δρουν 5 – 5, 10 – 10, πέραν το ότι κάνουν ένα κάρο ζημιές μέσα στο νοσοκομείο, πλακώνονται και μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι δεν ασχολείται κανείς με αυτά τα παιδιά».

Αυτά έλεγε στο «Live News» νοσηλευτής πίσω στο 2022. Δυστυχώς η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά χειροτέρεψε:

«Στην αρχή τα στέλνουν για 10, 15 μέρες υποτίθεται για να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις, να δουν αν είναι καλά τα παιδιά. Αλλά στο τέλος τα ‘παρκάρουν’ εκεί. Μένουν δύο, τρεις, πέντε μήνες, έξι μήνες».

Σε «ομηρία» τα νοσοκομεία Παίδων

Είναι παιδιά που έχουν υποστεί κάποιου είδους κακοποίηση στα σπίτια τους ή μεγάλωναν σε ακατάλληλες συνθήκες. Απομακρύνθηκαν από εκεί, υποτίθεται για να μεγαλώσουν σε κάποια δομή πρόνοιας. Αντ’ αυτού όμως βρέθηκαν να περνούν όλη την ημέρα τους μέσα σε ένα νοσοκομείο.

Το νοσοκομείο προσπαθεί όπως μπορεί να παρέχει σε αυτά τα παιδιά τη μέγιστη δυνατή φροντίδα. Ο διοικητής του «Αγία Σοφία», Αναστάσιος Μίχας, ξεναγεί την κάμερα του «Live News» στους χώρους που φιλοξενούνται τα παιδιά.

Ο κύριος Μίχας αναφέρει πως παρά την προσπάθεια που γίνεται, πολλές φορές αυτές οι τραυματισμένες παιδικές ψυχές που ψάχνουν προσοχή και νοιάξιμο, γίνονται επιθετικές.

«Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Έχουν βάλει φωτιές κατά καιρούς, δημιουργούν επεισόδια μεταξύ τους, τσακώνονται, ενοχλούν τους γιατρούς», αναφέρει ο φύλακας του νοσοκομείου.

Μόλις την περασμένη Κυριακή, η Αστυνομία κλήθηκε για πολλοστή φορά στο νοσοκομείο μετά από καταγγελία.

«Μέσα στη νύχτα είχαν πάρει το καρότσι του νοσοκομείου, έτρεχαν και ούρλιαζαν στους διαδρόμους. Τα παιδιά που νοσηλεύονταν τρόμαζαν και ο φύλακας που πήγε να παρέμβει κινδύνεψε από τραυματισμό, διότι του πετούσαν μικρές πέτρες, τον έφτυναν και τον έβριζαν. Το χειρότερο ήταν ότι τον απειλούσαν ότι θα καλέσουν την Αστυνομία και θα πουν ότι τους χτύπησε ο φύλακας».

Στις 7 Μαΐου, τρία άλλα παιδιά που με εισαγγελική εντολή βρίσκονται εγκλωβισμένα στο «Αγία Σοφία», έβαλαν φωτιά στις τουαλέτες. Στις 12 Μαρτίου ένας συνοδός παιδιού βρέθηκε τραυματισμένος από σπασμένο τζάμι.

«Μέσα στη νύχτα και δεν άκουγαν τις νοσηλεύτριες, προκαλούσαν θόρυβο και καταστροφές στον διάδρομο της κλινικής. Οι γονείς των υπολοίπων παιδιών και οι γιατροί αναγκάστηκαν να καλέσουν το 100 τέσσερις φορές μέσα στη νύχτα.

Αφού έσπασαν ένα από τα εξωτερικά παράθυρα της κλινικής, ένα από τα παιδιά αυτά απειλούσε τους παρευρισκόμενους κρατώντας σπασμένα τζάμια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου».

Και το 2022 που το «Live News» είχε ξανακάνει το ίδιο ρεπορτάζ, η κατάσταση ήταν το ίδιο έκρυθμη.

Οι υγειονομικοί κάνουν έκκληση να σταματήσει αυτός ο βασανισμός των παιδιών κια να μεταφερθούν σε ασφαλές περιβάλλον.