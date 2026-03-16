Σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένος νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ένας 14χρονος από την Κέρκυρα, μετά από ατύχημα με πατίνι.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Κέρκυρας με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι -επισκληρίδιο αιμάτωμα-, όπου χειρουργήθηκε, σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).

Στη συνέχεια ο 14χρονος διακομίστηκε διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καταθέτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφέροντας ότι δεκάδες ανήλικοι προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία με τραυματισμούς, σοβαρούς ή λιγότερο σοβαρούς, έπειτα από ατυχήματα με πατίνια.