Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Πάτρα προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου οι αστυνομικές αρχές, ύστερα από περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς που προκάλεσε αναστάτωση στην πόλη.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να βγήκε στον δρόμο κρατώντας όπλο και να πυροβόλησε επανειλημμένα στον αέρα, πριν απομακρυνθεί από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της περιοχής.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να εντοπίζουν έξι κάλυκες από πιστόλι κρότου. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία και στο όχημα του συλληφθέντα, βρέθηκαν ακόμη δύο κάλυκες κρότου και δύο κυνηγετικά όπλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ένα από αυτά είχε στη θαλάμη δύο φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.