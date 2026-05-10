Η Βενέτσια πανηγυρίζει την επιστροφή της στη Serie A, κατακτώντας παράλληλα τον τίτλο στη Serie B, και η πόλη έζησε μια ξεχωριστή φιέστα ανόδου που ταίριαξε απόλυτα με τη φυσιογνωμία της.

Αντί για τα κλασικά ανοιχτά πούλμαν και τις πορείες στους δρόμους, οι πανηγυρισμοί μεταφέρθηκαν… στο νερό.

🇮🇹⛵Para pemain Venezia FC merayakan keberhasilan promosi ke Serie A dengan cara khas kota Venesia. Mereka berkeliling kanal menggunakan kano & speedboat bersama para fans setelah memastikan kembali tampil di kasta tertinggi sepak bola Italia.pic.twitter.com/wpmuXCvRn6 — FaktaBola (@FaktaSepakbola) May 10, 2026

Τα μέλη της ομάδας επιβιβάστηκαν σε σκάφος και διέσχισαν τα κανάλια της Βενετίας, μέσα σε αποθέωση από εκατοντάδες γόνδολες και άλλα πλεούμενα που ακολουθούσαν τη διαδρομή.

Η πόλη μετατράπηκε σε ένα μεγάλο υδάτινο πάρτι, με τους φιλάθλους να γιορτάζουν εν πλω την επιτυχία της ομάδας τους, σε μια εικόνα που αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη μοναδικότητα της Βενέτσια και της πόλης της.