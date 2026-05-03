Η 35η αγωνιστική της Serie A φτάνει σιγλα σιγά στο τέλος της, καθώς ολοκληρώθηκαν τρεις αναμετρήσεις στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας (3/5).

Η Γιουβέντους δεν τα κατάφερε κόντρα στην Βερόνα, καθώς έμεινε στο 1-1 και έχασε πολύτιμο έδαφος στη «μάχη» του Champions league. Επίσης η Μίλαν συνέχισε το κακό φεγγάρι που βρίσκεται, αφού ηττήθηκε με 2-0 από τη Σασουόλο. Μπολόνια και Κάλιαρι έμειναν ισόπαλες δίχως κάποιο τέρμα στο άλλο παιχνίδι. Η Ρόμα μπορεί να βγει μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής.

Γιουβέντους – Βερόνα 1-1

Η Γιουβέντους «αυτοκτόνησε» στο Τορίνο, μένοντας στο 1-1 απέναντι στην ουραγό και ήδη υποβιβασμένη Ελλάς Βερόνα, για την 35η αγωνιστική της Serie A.

Οι «μπιανκονέρι» βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επανάληψη έφεραν το ματς στα ίσα με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βλάχοβιτς στο 62’, χωρίς όμως να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Με αυτή την ισοπαλία, η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έχασε την ευκαιρία να ισοβαθμήσει με τη Μίλαν στην 3η θέση και παράλληλα δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από την 5η Κόμο, παραμένοντας στους 65 βαθμούς. Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, η μάχη για την τετράδα που οδηγεί στο Champions League παραμένει ανοιχτή και δύσκολη για τη «Γηραιά Κυρία».

Σασουόλο – Μίλαν 2-0

Η Μίλαν γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα, αυτή τη φορά με 2-0 στην έδρα της Σασουόλο.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα μόλις στο 5’ με τον Μπεράρντι, ενώ η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη για τους «ροσονέρι» στο 24’, όταν ο Τομόρι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η Σασουόλο εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και «κλείδωσε» τη νίκη με το γκολ του Λοριέντ στο 47’.

Η Μίλαν προσπάθησε στο δεύτερο μέρος να αντιδράσει, αλλά δεν άλλαξε κάτι έως το τέλος. Παρά την ήττα, παραμένει 3η στη βαθμολογία, στο +5 από την Κόμο στη μάχη για το Champions League, ενώ η Σασουόλο ανέβηκε προσωρινά στην 9η θέση.

Μπολόνια – Κάλιαρι 0-0

Η Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη, ο οποίος έμεινε στον πάγκο, αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την Κάλιαρι στο «Ρενάτο Νταλ’Άρα», σε ένα ματς που συμπλήρωσε το τρίτο συνεχόμενο χωρίς γκολ στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αγωνιστική από την 9η θέση, ενώ η Κάλιαρι, 16η στη βαθμολογία, έψαχνε τη νίκη για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή της, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν. Και οι δύο ομάδες πάντως παρατάχθηκαν με αρκετές απουσίες, γεγονός που επηρέασε την εικόνα του αγώνα.

Οι αναμετρήσεις που απομένουν

03/05 21:45 Ίντερ – Πάρμα

04/05 19:30 Κρεμονέσε – Λάτσιο

04/05 21:45 Ρόμα – Φιορεντίνα

Η Βαθμολογία