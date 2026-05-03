Η Χαρτς πραγματοποιεί μια φανταστική χρονιά στην Premiership καθώς με 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε βρίσκεται ισόπαλη με την Σέλτικ, έχοντας ένα ματς λιγότερο.

Στην άκρη της επίθεσης αγωνίζεται ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να είναι ενεργό μέλος αυτής της ξέφρενης πορείας στο σκωτζέζικο πρωτάθλημα.

Μάλιστα, το γκολ του Κυζιρίδη ενάντια στην Φάλκιρκ τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια καταπλητική οβίδα από τα 30 μέτρα έπειτα από ατομική ενέργεια στην οποία ντρίμπλαρε όποιον βρήκε στον δρόμο του ψηφίστηκε το γκολ της χρονιάς από τους Σκωτσέζους.