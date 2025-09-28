Στα δυτικά του Εδιμβούργου εδρεύει η Χαρτ οφ Μιντλόθιαν, πιο γνωστή στον ποδοσφαιρικό κόσμο και ως Χαρτς. Εκεί, ένας Έλληνες εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης. Στον τελευταίο αγώνα εναντίον της Φόλκερκ, ο 25χρονος σημείωσε ένα εντυπωσιακό τέρμα, ενισχύοντας έτσι τον ενθουσιασμό των φίλων του συλλόγου, προς το πρόσωπό του.

Ποιός είναι ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης;

Γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου του 2000 στην Σκύδρα, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά «βήματα» από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ. Το 2016 μετακόμισε στις ακαδημίες της Βέροιας, ενώ ένα χρόνο αργότερα βρέθηκε σε αυτές του Παναιτωλικού. Το 2019 βρέθηκε στην πρώτη ομάδα του Ηρακλή, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα είχε ενταχθεί στην Κ19 του συλλόγου.

Αγωνίζεται στη θέση του αριστερού εξτρέμ και μπορεί τόσο να σκοράρει, όσο και να δημιουργήσει. Στον Ηρακλή αγωνίστηκε μόλις 9′ στην πρώτη ομάδα, ενώ μετά τον απέκτησε ο Βόλος. Πραγματοποίησε 19 εμφανίσεις με την Κ19 του συλλόγου, σκοράροντας 10 γκολ, ενώ με την πρώτη ομάδα αγωνίστηκε οκτώ φορές. Στην εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο, για τα play-out της Super League 2019-20, πέτυχε και το μοναδικό τέρμα του με την ομάδα της Θεσσαλίας.

Έκτοτε αγωνίζεται σε ομάδες του εξωτερικού, σε Σλοβακία (ΒιΌν, Μιχαλόβτσε), Ουγγαρία (Ντέμπρετσεν), Σλοβενία (Μούρα) και πλέον στην Σκωτία και τη Χαρτς. Οι δύο πιο παραγωγικές σεζόν του ήταν στις ομάδες της Σλοβακίας, αφού με τη ΒιΌν σε 70 εμφανίσεις σκόραρε 15 γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ, ενώ με τη Μιχαλόβτσε σε 30 συμμετοχές μετρούσε 16 γκολ και οκτώ ασίστ.

Ένα δυνατό ξεκίνημα και το εντυπωσιακό γκολ

Ο Κυζιρίδης έχει εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη για τη Χαρτς, σκοράροντας τέσσερα γκολ και δημιουργώντας άλλα τόσα, σε εννέα συμμετοχές. Ο 25χρονος Έλληνας έφτασε τα τέσσερα τέρματα με στυλ, στην αναμέτρηση της ομάδας του με τη Φόλκερκ, για το πρωτάθλημα Σκωτίας.

Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Κυζιρίδης θα πάρει την μπάλα από τα αριστερά (όπως εκδήλωνε επίθεση η Χαρτς), θα αποφύγει δύο αντιπάλους και με εξαιρετικό τελείωμα θα στείλει την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας της Φόλκερκ. Με τον τρόπο αυτό, κέρδισε τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του, αλλά και του προπονητή του, Ντέρεκ ΜακΊνς.

As comfortable and confident a first-half performance from Hearts since… the last time out at Ibrox. Devlin has been immense and this goal from Kyziridis 🤌 Expect to see a few more of these during the season.pic.twitter.com/2WhpV5kdHv — Joel Sked (@sked21) September 27, 2025

Δεν είναι τυχαίο που οι φίλοι της ομάδας τον λατρεύουν, αφου έχει «σώσει» τη Χαρτς δύο φορές φέτος. Αρχικά στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, η Νταντί Γιουνάιτεντ υποδέχθηκε τον σύλλογο του Εδιμβούργου, με το σκορ να είναι στο 2-2 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κυζιρίδης θα εκτελέσει το κόρνερ, θα βρει τον Στιούαρτ Φίντλεϊ και αυτός θα πετύχει το τρίτο γκολ της ομάδας του (3-2), δίνοντάς της τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Τη δεύτερη φορά ήταν εκείνος που βρήκε δίχτυα. Η Χαρτς αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Λίβινγκστον για την 4η αγωνιστική της Premiership. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο 26ο λεπτό, ενώ στο 47′ ο Έλληνας εξτρέμ θα εκτελέσει κόρνερ και ο Κλαούντιο Μπράγκα θα σκοράρει για την ισοφάριση της ομάδας του (1-1). Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και μετά από λάθος της άμυνας των γηπεδούχων, η μπάλα θα φτάσει στον Κυζιρίδη, ο οποίος με ένα τεχνικό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή θα σκοράρει δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Livingston 1-2 Hearts Kiziridis 90 +1′ 🇱🇻🇱🇻 pic.twitter.com/feFrNmFG4I — HMFC Tube (@HMFCtube) August 30, 2025

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης βρίσκεται σε εντυπωσιακή φόρμα και έχει βοηθήσει την ομάδα του να βρίσκεται στην κορυφή του σκωτσέζικου πρωταθλήματος. Έτσι ο 25χρονος αριστερός εξτρεμ, αποτελεί τον Έλληνα πρωταγωνιστή της Σκωτίας.