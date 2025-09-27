Ο απολογισμός μέχρι στιγμής δείχνει μια ομάδα που προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στην απαιτητική καθημερινότητα του πρωταθλήματος και στις διεθνείς υποχρεώσεις του Europa League. Στο τιμόνι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει πιστός στη φιλοσοφία του: συνέπεια, εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές και ταυτόχρονα σωστό μοίρασμα ρόλων.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Δικέφαλος του Βορρά έχει δώσει πέντε ευρωπαϊκά παιχνίδια, τέσσερα για τη Stoiximan Super League και ένα στο Κύπελλο Ελλάδας και σε αυτά τα δέκα ματς, ο Ρουμάνος τεχνικός έχει χρησιμοποιήσει συνολικά 26 ποδοσφαιριστές.

Ένα στοιχείο που φανερώνει αφενός την προσπάθεια να κρατήσει «ζεστούς» όλους τους παίκτες, αφετέρου την ανάγκη να αντέξει η ομάδα στον μαραθώνιο μιας απαιτητικής σεζόν.

Οι τέσσερις «άχαστοι» του 10/10

Παρά την ευρεία αξιοποίηση του ρόστερ, υπάρχει μια τετράδα παικτών που έχει γράψει ρεκόρ συμμετοχών: ο Σουαλιό Μεϊτέ, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Φεντόρ Τσάλοφ και ο Μαντί Καμαρά έχουν πάρει χρόνο σε όλα τα παιχνίδια, είτε ως βασικοί είτε ερχόμενοι από τον πάγκο. Πρόκειται για την «ατσάλινη ραχοκοκαλιά» του ΠΑΟΚ, τους παίκτες που εμπιστεύεται περισσότερο ο Λουτσέσκου και που μέχρι στιγμής ανταποκρίνονται με συνέπεια.

Βέβαια, η εικόνα αλλάζει όταν μιλάμε για τα αγωνιστικά λεπτά. Ο Μεϊτέ προηγείται με 864 λεπτά, μόλις έξι περισσότερα από τον Ζίβκοβιτς (858). Ακολουθεί ο Γίρι Παβλένκα με 840 λεπτά, μια λογική παρουσία αφού μιλάμε για τον βασικό τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν. Την πεντάδα κλείνουν οι Τόμας Κεντζιόρα και Γιάννης Μιχαηλίδης, που μετρούν αμφότεροι 750 λεπτά σε οκτώ συμμετοχές.

Αυτοί που ακολουθούν με το 9/10

Πίσω από τους «αχαστους», υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές που έχουν πλησιάσει το απόλυτο: ο Γίρι Παβλένκα, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ και ο Λούκα Ιβανούσετς, με εννέα συμμετοχές σε δέκα παιχνίδια. Ουσιαστικά μιλάμε για παίκτες που ο Λουτσέσκου θεωρεί κάτι σαν… αναντικατάστατους, αν και σε μία περίπτωση χρειάστηκε να τους διαχειριστεί.

Αξιοσημείωτη είναι και η συνεισφορά των Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα Ράχμαν και Τάισον, που βρίσκονται στην κατηγορία του 8/10, επιβεβαιώνοντας την τάση του προπονητή να στηρίζεται σε έναν βασικό κορμό 14-15 ποδοσφαιριστών, γύρω από τον οποίο χτίζει το παιχνίδι του Δικεφάλου.

Το μήνυμα πίσω από τους αριθμούς

Η εικόνα αυτή δείχνει δύο πράγματα: πρώτον, ότι ο Λουτσέσκου προσπαθεί να δώσει ρόλο και ευκαιρίες σχεδόν σε όλους, γνωρίζοντας ότι μια σεζόν με τριπλές υποχρεώσεις δεν βγαίνει με «κλειστό ρόστερ». Δεύτερον, ότι κάποιες επιλογές του είναι αδιαπραγμάτευτες. Οι Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ και Καμαρά έχουν εξελιχθεί στους «σταθερούς πυλώνες» πάνω στους οποίους στηρίζεται ο ΠΑΟΚ, ακόμα και αν ο Καμαρά ειναι πολύ χαμηλά στα λεπτά συμμετοχής.

Η συνέχεια θα δείξει αν θα αντέξουν σε βάθος χρόνου, αν θα συνεχίσουν να τραβούν το κουπί ή αν θα χρειαστεί μεγαλύτερο rotation. Προς το παρόν, όμως, η σταθερότητα αυτών των παικτών αποτελεί το σημαντικότερο όπλο του Δικεφάλου στην προσπάθειά του να κρατηθεί στην κορυφή και να ανταποκριθεί στην απαιτητική σεζόν των 100 ετών.

Τα αγωνιστικά λεπτά των παικτών του ΠΑΟΚ στα πρώτα 10 ματς της σεζόν και σε όσα από αυτά έχουν συμμετάσχει:

Σουαλιό Μεϊτέ 864 (1ο/10)

Αντρίγια Ζίβκοβιτς 858 (10/10)

Γίρι Παβλένκα 840 (9/10)

Τόμας Κεντζιόρα 750 (8/10)

Γιάννης Μιχαηλίδης 750 (8/10)

Μπάμπα Ράχμαν 682 (8/10)

Μαγκομέντ Οζντόεφ 618 (9/10)

Γιάννης Κωνσταντέλιας 608 (7/10)

Τζόντζο Κένι 540 (6/10)

Φέντορ Τσάλοφ 485 (10/10)

Τάισον 419 (8/10)

Ζοάν Σάστρε 390 (5/10)

Ντέγιαν Λόβρεν 360 (4/10)

Γιώργος Γιακουμάκης 345 (6/10)

Μαντί Καμαρά 313 (10/1ο)

Λούκα Ιβανουσετς 302 (9/10)

Γκρεγκ Τέιλορ 248 (4/10)

Κιρίλ Ντεσπόντοφ 246 (5/10)

Δημήτρης Πέλκας 210 (6/10)

Ανέστης Μύθου 100 (4/10)

Λούκα Γκουγκεσασβίλι 90 (1/10)

Δημήτρης Χατσίδης 85 (3/10)

Αλεσάντρο Μπιάνκο 66 (1/10)

Δημήτρης Μπέρδος 55 (1/10)

Σόλα Σορετίρε 6* (1/10)

Κωνσταντίνος Θυμιάνης 1 (1/10)

*Έχει πάει δανεικός στην Τσβόλε.