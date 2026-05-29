Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της εθνικής Ιράν για το Μουντιάλ, επικρατώντας 3-1 της Γκάμπια σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Αττάλεια.

Η ομάδα έδειξε δύο πρόσωπα στο ματς, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 42’, ωστόσο στην επανάληψη ανέβασε στροφές και έκανε την ανατροπή με τρία γκολ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε στο 68ο λεπτό από τον επιθετικό του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του κατάσταση ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ιράν συνεχίζει την προετοιμασία της με επόμενο φιλικό απέναντι στο Μάλι, πριν μεταβεί στο Μεξικό όπου θα στηθεί η βάση της για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο Μουντιάλ, το Ιράν θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στις 16 Ιουνίου απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο και την Αίγυπτο στη φάση των ομίλων.