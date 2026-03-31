Το Ιράν επικράτησε με εντυπωσιακό 5-0 της Κόστα Ρίκα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τον Μεχντί Ταρέμι να ξεχωρίζει σημειώνοντας δύο τέρματα και μοιράζοντας μία ασίστ.

Μετά την ήττα από τη Νιγηρία στο πρώτο φιλικό, οι Ιρανοί αντέδρασαν δυναμικά, παρουσιάζοντας σαφώς βελτιωμένη εικόνα και φτάνοντας σε μία ευρεία νίκη.

Το σκορ άνοιξε στο 10ο λεπτό ο Αλί Γκολιζαντέχ, ενώ εννέα λεπτά αργότερα ο Ταρέμι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του από το σημείο του πέναλτι. Στο 31’, ο επιθετικός του Ολυμπιακού δημιούργησε το 0-3, δίνοντας ασίστ στον Μοχέμπι, πριν σκοράρει ξανά τρία λεπτά μετά, και πάλι από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το προσωπικό του νταμπλ.