Ο Ολυμπιακός πρώτος και καλύτερος στην κανονική διάρκεια της Α1. Το ξέραμε καιρό, το… γιόρτασε απόψε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό: Το τελικό 94-101 για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL τα λέει όλα.

Ναι, κάτι σε παράσταση από τους Πειραιώτες. Και ας μην είχε το ντέρμπι βαθμολογικό κίνητρο. Και ας υπήρξαν πολλές απουσίες και από τις δυο πλευρές.

Ο Ολυμπιακός δεν θέλησε να αφήσει τον μεγάλο του αντίπαλο να πάρει… ανάσα στο ΟΑΚΑ διατηρώντας μια παράδοση που τον θέλει εσχάτως ανηφορίζοντας στο Μαρούσι να κάνει ότι θέλει. Και στην Euroleague. Και στο πρωτάθλημα στο οποίο έφερε πέρσι τα πάνω-κάτω κατακτώντας τον τίτλο.

Πως έκανε απόψε τη δουλειά; Με χέρι αλφάδι από το τρίποντο. Ένα απίθανο 15/28 στα τρίποντα, 53% σε ποσοστό αλλά κυρίως με 45 καθαρούς πόντους έξω από τη γραμμή σε μια στατιστική λεπτομέρεια που προφανώς κρίνει παιχνίδια.

Τα δεκάλεπτα: 21-30, 44-60, 74-80, 101-94

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Όσμαν 19 (3/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Σλούκας 15 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Ναν 17 (5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη), Λεσόρ 10 (3/7 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σορτς 18 (7/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/3 βολές, 4 ασίστ), Τολιόπουλος, Φαρίντ 4, Μήτογλου 11 (4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 0/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Βεζένκοβ 9 (2/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5/6 βολές), Παπανικολάου 8 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 18 (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 λάθη), Μιλουτίνοβ, Γουορντ 5 (1), Λαρεντζάκης 12 (1/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ), Μόρις 6 (2/3 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Πίτερς 11 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Χολ 13 (5/5 δίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζόουνς 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

