Σε ηλικία μόλις 34 ετών πέθανε αιφνιδίως ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος, προκαλώντας θλίψη σε όσους τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος βρισκόταν στην Κρήτη για επαγγελματικούς λόγους, καθώς εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου, στα Χανιά, στο πλαίσιο της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το βράδυ της Τρίτης κατέρρευσε ξαφνικά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 34χρονος δεν τα κατάφερε.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, που θα διενεργηθεί το επόμενο διάστημα.

Η διαδρομή του στα ΜΜΕ

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος είχε ενεργή παρουσία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης από το 2009, με δραστηριότητα στη δημοσιογραφία, την επικοινωνία και το ραδιόφωνο.

Από το 2020 ανήκε στο δυναμικό του OK RADIO, όπου παρουσίαζε την εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε στις «ΕΙΔΗΣΕΙΣ». Με συνέπεια, σταθερή παρουσία και σύγχρονη ματιά στην ενημέρωση, είχε διαμορφώσει το δικό του αναγνωρίσιμο αποτύπωμα.

Καταγόταν από τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και τον Ίασμο Ροδόπης. Είχε σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία στην Καστοριά, είχε λάβει δίπλωμα Δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωνε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία ήταν φίλη του, τον αποχαιρέτησε με σχετική ανάρτηση.

