Νέα ένταση στα Ίμια προκλήθηκε όταν -όπως καταγγέλλουν- Καλύμνιοι ψαράδες, κατήγγειλαν ότι σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής τούς απείλησε στρέφοντας πολυβόλο προς το αλιευτικό τους.

Το STAR προέβαλε βίντεο-ντοκουμέντο από το περιστατικό, ενώ ο ιδιοκτήτης του σκάφους περιέγραψε αποκλειστικά τα όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, περίπου 1,7 ναυτικά μίλια δυτικά των Ιμίων και 2 ναυτικά μίλια από την Καλόλιμνο. Οι ψαράδες υποστηρίζουν, ότι το τουρκικό σκάφος κινήθηκε απειλητικά κοντά τους.

Ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού, Κωνσταντίνος Σαρούκος, ανέφερε πως το τουρκικό σκάφος έστρεψε προς το μέρος τους το πολυβόλο, που έφερε στην πλώρη. «Μας γύρισε το πολυβόλο που έχει στην πλώρη, ένα 50άρι, και το έστρεψε πάνω μας. Αυτό γίνεται κάθε μέρα μέσα στα δικά μας νερά. Εδώ στην περιοχή των Ιμίων μάς διώχνουν συνέχεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο βίντεο που κατέγραψαν οι ψαράδες, φαίνεται το τουρκικό σκάφος να κινείται σε πολύ κοντινή απόσταση. Όπως υποστηρίζουν, μόλις οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν ότι καταγράφεται το περιστατικό, απομακρύνθηκαν από το σημείο. Παρά τις συνεχείς προκλήσεις, οι Έλληνες ψαράδες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Αντίδραση του Νίκου Δένδια

Από το Αγαθονήσι, όπου βρέθηκε σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σχολίασε τις τουρκικές ενέργειες, υπογραμμίζοντας ότι «παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης αλλά, πολλές φορές, ακόμα και της κοινής λογικής». Ο υπουργός τόνισε πως τέτοιες συμπεριφορές είναι εκτός κάθε πλαισίου συνεργασίας και καλής γειτονίας.