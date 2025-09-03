Ανακοίνωση με αφορμή όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για πυροβολισμούς στον αέρα από τουρκικά αλιευτικά για εκφοβισμό Ελλήνων ψαράδων εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα. Όπως σημειώνει, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας, τα τουρκικά σκάφη παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια δραστηριοποίησής τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση.

Τι λένε οι ψαράδες για το επεισόδιο

Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων Γρι Γρι, Κωνσταντής Παγώνης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το περιστατικό.

«Έγινε κάτι που γίνεται κάθε μέρα, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό. Βγήκαμε για την απογευματινή μας ψαριά από το λιμάνι της Κεραμωτής και της Καβάλας. Είχαμε πληροφορηθεί από συναδέλφους ψαράδες ότι προχθές το βράδυ μας είχαν παραβιάσει το νησί της Σαμοθράκης, ότι είχαν μπει και είχαν ψαρέψει Τούρκοι ψαράδες και αυτό που αντικρύσαμε χθες το απόγευμα ήταν μια κατάσταση που είχαμε καιρό να την αντικρύσουμε. Είδαμε ξαφνικά μια χαοτική κατάσταση που είχαμε καιρό να την δούμε», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Είδαμε περίπου 10 αλιευτικά σκάφη Τούρκων, να αλιεύουν και μέσα από τα δικά μας χωρικά ύδατα αλλά και τα διεθνή χωρικά ύδατα. Κάναμε το αναμενόμενο, προσπαθήσαμε να τους αναχαιτίσουμε, με τους τρόπους που γνωρίζουμε, προσπαθήσαμε να τους παρεμποδίσουμε από το να ρίξουν δίχτυα κτλ. και βρεθήκαμε σε μια κατάσταση να μας κυνηγάει το τουρκικό αλιευτικό. Είχαμε κάνει κλήσεις στο Λιμενικό πριν προσεγγίσουμε εμείς την περιοχή για να είμαστε και εμείς σωστά τυπικοί σε όλα, ήρθε σε δεύτερο και τρίτο χρόνο. Καθυστέρησε να έρθει. Ήρθε όταν τα τουρκικά ήταν βγει στα διεθνή ύδατα. Και στο σημείο να ήταν το Λιμενικό έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι Τούρκοι αλιείς και έτσι όπως έχουν μάθει να δουλεύουν τα τελευταία χρόνια ειδικά, δεν μπορεί να τους κουνήσει τίποτα με τις συγκεκριμένες τακτικές που κάνουμε. Τους έχουμε δώσει χώρο είναι πασιφανές. Αυτό ξεκινά από το κράτος, έχει ευθύνη και η Ευρώπη και όλοι για την κατάσταση στο Αιγαίο. Το Λιμενικό εκτελεί εντολές. Προσπαθεί να τους αναχαιτίσει, δεν έχουμε κάνει μία σύλληψη».

«Για να ξεκαθαρίσουμε οι πυροβολισμοί ήταν στον αέρα. Το έκαναν για εκφοβισμό 2-3 φορές. Άλλη μια φορά πριν 3 χρόνια είχε γίνει αυτό. Το στενάχωρο είναι ότι εμείς σε 10 χρόνια από τώρα, με την πολιτική που εξακολουθούν να κάνουν με τους ψαράδες, δεν θα υπάρχουμε ούτε να είμαστε εκεί. Αν δεν ήμασταν εμείς εκεί, θα κοιμόμασταν στις κρεβατοκάμαρές μας και δεν θα παίρναμε χαμπάρι τίποτα. Θα έπιανε ο τούρκος ψάρι ελληνικό, θα τα ξεφόρτωναν και θα τα αγοράζαμε εμείς», τόνισε κλείνοντας ο κ. Παγώνης.