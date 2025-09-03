Ένταση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης μεταξύ τουρκικών αλιευτικών και ελληνικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης.

Αφορμή φάνηκε να στάθηκε η διαμαρτυρία των Ελλήνων ψαράδων στους Τούρκους καθώς είχαν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές, ωστόσο δέχτηκαν απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα.

Όπως καταγγέλλει στη Voria ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, «τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Απόψε το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα».

Ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών και για αρκετά λεπτά της ώρας, γύρω στις 22.00 η κατάσταση ήταν έκρυθμη.

Οι Έλληνες ψαράδες βιντεοσκοπούσαν το συμβάν, ενώ όπως αναφέρουν παρότι ενημέρωσαν τις αρχές, κανείς δεν έσπευσε στο σημείο.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media ένας ναυτικός που επιβαίνει σε μηχανότρατα είναι χαρακτηριστικό μιας κατάστασης που παρατηρείται όλο το καλοκαίρι. Ο ίδιος μάλιστα ακούγεται να λέει πως οι Τούρκοι αλιείς καλούν τους Έλληνες… να φύγουν (διότι προφανώς θεωρούν πως βρίσκονται σε διεθνή ύδατα)!