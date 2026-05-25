Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού έχει μπει σε προχωρημένο στάδιο, καθώς το προηγούμενο διάστημα έγινε εκτεταμένη δουλειά στην καταγραφή και αξιολόγηση υποψήφιων στόχων.

Οι Στέφανος Κοτσόλης και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα έχουν ήδη διαμορφώσει λίστες για τις θέσεις που απαιτούν ενίσχυση, έχοντας ξεχωρίσει τις περιπτώσεις που θεωρούν πιο κατάλληλες.

Το επόμενο και καθοριστικό στάδιο αφορά τον Γιάκομπ Νέεστρουπ. Με την άφιξή του στην Αθήνα, ο Δανός τεχνικός θα ενημερωθεί αναλυτικά για όλα τα δεδομένα και θα κληθεί να δώσει το «πράσινο φως» πριν προχωρήσουν οι κινήσεις.

Η άποψή του θεωρείται απαραίτητη, αφού ο μεταγραφικός σχεδιασμός θα πρέπει να συμβαδίζει πλήρως με τα αγωνιστικά του θέλω.

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η θέση του τερματοφύλακα, καθώς στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν πως πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση κάτω από τα δοκάρια.

Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, αφού στις 23 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η πρώτη ευρωπαϊκή υποχρέωση στα προκριματικά του Conference League και στόχος είναι ο νέος γκολκίπερ να έχει ενσωματωθεί εγκαίρως.

Ανάγκες υπάρχουν και στα δύο άκρα της άμυνας, με τους «πράσινους» να αναζητούν τόσο δεξιό όσο και αριστερό μπακ.

Η ενίσχυση στις συγκεκριμένες θέσεις κρίνεται σημαντική, ώστε ο Νέεστρουπ να διαθέτει μεγαλύτερο βάθος και περισσότερες αξιόπιστες επιλογές από το ξεκίνημα της προετοιμασίας.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την απόκτηση επιθετικού. Η αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση του Σίριλ Ντέσερς δεν επιτρέπει ρίσκα, αφού δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.

Έτσι, η απόκτηση φορ θεωρείται αναγκαία, προκειμένου η ομάδα να μπει στη νέα σεζόν με μεγαλύτερη ασφάλεια στην κορυφή της επίθεσης.