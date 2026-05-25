Οι Γάλλοι φαίνεται πως μπερδεύτηκαν στη… μετάφραση στην υπόθεση του Ζουρίκο Νταβιτασβίλι και του Παναθηναϊκού.

Στη Γαλλία αναπαρήχθη δημοσίευμα του Transferfeed, σύμφωνα με το οποίο ο Γεωργιανός εξτρέμ της Σεντ Ετιέν είχε προφορική συμφωνία με τους «πράσινους».

Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα αφορούσε τις επαφές που είχαν γίνει στο παρελθόν και όχι κάποια νέα συμφωνία ενόψει καλοκαιριού.

Κάπου εκεί φαίνεται πως δημιουργήθηκε η παρεξήγηση, με γαλλικά Μέσα να παρουσιάζουν την υπόθεση σαν να υπάρχει τωρινό deal ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον παίκτη.

Στην πραγματικότητα, η αναφορά αφορά παλαιότερο ενδιαφέρον και προφορική προσέγγιση που είχε υπάρξει πριν από ένα χρόνο.

Ο Νταβιτασβίλι παραμένει ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει στον Παναθηναϊκό, όμως τα όσα κυκλοφόρησαν στη Γαλλία δεν αποτυπώνουν νέα εξέλιξη στην υπόθεση.

Πρόκειται περισσότερο για λανθασμένη ερμηνεία και αναπαραγωγή παλαιότερης πληροφορίας, παρά για φρέσκια μεταγραφική κίνηση των «πράσινων».