Ένα ρολόι αντίστροφης μέτρησης δημοσίευσε σε story στο Instagram ο Αλέξης Τσίπρας, ενόψει της αυριανής ανακοίνωσης του κόμματός του. Στην ανάρτηση φαίνεται ότι απομένουν λίγο περισσότερο από 24 ώρες για τα «αποκαλυπτήρια» της νέας πολιτικής του πρωτοβουλίας, η οποία επιδιώκει να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Στο story του αναγράφεται το μήνυμα «Αλέξης Τσίπρας – Τώρα είναι η ώρα», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες με τη φράση «Ας είμαστε όλοι εκεί – Τρίτη 26/5/26 στην πλατεία Θησείου στις 20:00», ανακοινώνοντας τον τόπο και την ώρα της παρουσίασης.

Σε ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε απόσπασμα από το μουσικό θέμα της εκδήλωσης, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γραφτεί ειδικά για την περίσταση από γνωστό συνθέτη.