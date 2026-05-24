Ο Αλέξης Τσίπρας με νέα τοιυ ανέρτηση ανακοίνωσε τα χρώματα του κόμματός του. Κρατώνας μία μπάλα της Μπαρτσελόνα και έχοντας μπροστά του ένα κασκόλ στα χρώματα της ισπανικής ομάδας, ανακοίνωσε πως για το κόμμα του το μπλε συμβολίζει την πατρίδα ενώ το κόκκινο τους αγώνες τους.

Στη συνέχεια θύμισε το ραντεβού για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, στις 26 Μαΐου στο Θησείο.

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», ακούγεται να λέει στο βίντεο.