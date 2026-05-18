Με μηνύματα συσπείρωσης ολοκληρώθηκε το 16ο Συνέδριο της ΝΔ, όμως στο περιθώριο των εργασιών και στα «πηγαδάκια» συζητήθηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήματα, όπως οι επόμενες εκλογές, οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι πυρετώδεις διεργασίες στην αντιπολίτευση.

Οι περισσότεροι σύνεδροι και μέλη της ΝΔ που μίλησαν στον φακό του Orange Press Agency εμφανίζονται βέβαιοι για μια τρίτη νίκη Μητσοτάκη -με ή χωρίς αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη, ασκούν σκληρή κριτική στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, ενώ εμφανίζονται πιο «ουδέτεροι» απέναντι στο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, δείχνοντας ότι δεν έχουν ακόμη σαφή ενημέρωση και πως περιμένουν τις εξελίξεις.

«Δεν μας φοβίζουν τα πολλά κόμματα – Εντελώς διασπασμένη η αντιπολίτευση»

Η συζήτηση γύρω από την πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα κυριάρχησε στις συζητήσεις των μελών, που εξέφρασαν τη διαφωνία και την απογοήτευσή τους.

«Βλέπω ένα πολιτικό σκηνικό εντελώς διασπασμένο από την πλευρά των αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη μια Νέα Δημοκρατία συμπαγή και δυνατή, που είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα της χώρας και την κυβερνησιμότητα της χώρας» τονίζει η Ελένη Παναγιωτοπούλου από την Αργολίδα.

Ερωτηθείσα για την κινητικότητα που υπάρχει στην αντιπολίτευση και τα νέα κόμματα που δημιουργούνται υπογραμμίζει ότι «η δημοκρατία ως πολίτευμα προϋποθέτει να υπάρχουν πολλά κόμματα. Αυτό δεν μας φοβίζει εμάς καθόλου. […] Δεν μπορώ να πω όμως ότι δεν με απογοητεύει. Δηλαδή η επάνοδος του κυρίου Τσίπρα που κόντεψε να καταστρέψει τη χώρα με τόσα ψέματα που λέει για όλα αυτά που έκανε, να μην έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη, αντιθέτως να έρχεται και να τα κουνάει σαν σημαία επιτευγμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαιτέρως απογοητευτικό. Και επίσης απογοητευτικό είναι ότι δεν βλέπουμε ισχυρά κόμματα απέναντι στο πιο ισχυρό που είναι η Νέα Δημοκρατία. Η δημοκρατία σαν πολίτευμα θέλει να υπάρχει και ισχυρή αντιπολίτευση».

«Ξαναζεσταμένο φαγητό ο Αλέξης Τσίπρας»

Στο ίδιο ακριβώς κλίμα, ο σύνεδρος από τη Λευκάδα, Γιώργος Βουλγάρας, πρόσθεσε:

«Σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, το ‘πρώτη φορά Αριστερά’ μπορούμε να το πούμε ‘ποτέ ξανά’. Ο Τσίπρας είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό, το οποίο τα αποτελέσματά του τα πληρώνουμε, ειδικότερα εμείς οι μικρομεσαίες τάξεις τα πληρώνουμε ακόμα και τώρα. Εμείς στηρίζουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όποιος δουλεύει σίγουρα κάνει λάθη. Διορθώνει τα λάθη του με πολύ γρήγορες κινήσεις».

Την πιο αυθόρμητη και γλαφυρή τοποθέτηση έκανε η Σίσυ από την Ανατολική Αττική:

«Ποιος καλέ θα μας κυβερνήσει στο εξωτερικό καλέ; Γίνεται χαμός καλέ. Καλέ ποιος από όλους καλέ; Πες μου εσύ καλέ. Όσο βλέπω εγώ δεν θα το έκανα αυτό αν ήμουνα Τσίπρας. Δεν θα το έκανα. Τη στιγμή που τα έκανε όλα άνω κάτω, τώρα τι θέλει; Τι θέλει να γίνει τώρα; Ξανά πρωθυπουργός; Και ποιος θα τον εμπιστευτεί αγόρι μου; Ποιος; Ούτε η κυρα Κατίνα της γειτονιάς δεν τον εμπιστεύεται. Στο λέω εγώ. Πάλι η νεολαία φέρνει κόσμο που δουλεύανε στο εξωτερικό, έχει δώσει δουλειές, έχουν ανεβεί και οι μισθοί τους και όλα. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται τώρα».

Οι δημοσκοπήσεις, ο «Κανένας» και η αυτοδυναμία

Οι πρόσφατες μετρήσεις της κοινής γνώμης και η «εικόνα διάλυσης», όπως τη χαρακτηρίζουν, στα κόμματα της αντιπολίτευσης σχολιάστηκαν εκτενώς, με τα στελέχη να μην κρύβουν την ικανοποίησή τους για τη συσπείρωση της «γαλάζιας» παράταξης.

Ο Αλέξανδρος Παπαχρήστος, Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Γαλατσίου, δήλωσε στο Orange Press Agency ότι παρακολουθεί συστηματικά τις δημοσκοπήσεις και πως «βλέπω πολύ μεγάλη συσπείρωση στο κόμμα μας, σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα που βλέπω ότι διασπώνται περισσότερο, παρά συσπειρώνονται, όπως και έγινε χτες μάλλον με τον Πολάκη που τον έδιωξαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε εμείς δείχνουμε μεγάλη συσπείρωση, ενώ τα άλλα κόμματα δείχνουν ότι διαλύονται».

Αναφορικά με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο σημείωσε ότι «είναι πάρα πολύ καλό. Μας προσφέρει πάρα πολύ γέλιο αυτό το κομμάτι. Πιστεύω θα περνάμε πολύ καλά μέχρι τις εκλογές. […] Παλεύουμε για την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Νομίζω ότι και οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος και καταλληλότερος πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο που είναι κανένας, γιατί τρίτος δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι δείχνει το αποτέλεσμα των εκλογών».

Συμπληρώνοντας την εικόνα των δημοσκοπήσεων, ο Γιώργος Βουλγάρας υπογράμμισε πως «οι δημοσκοπήσεις λένε την αλήθεια. Δείχνουν έναν Κυριάκο Μητσοτάκη ισχυρό, δείχνουν μια παράταξη ισχυρή, μια παράταξη που θέλει ο ελληνικός λαός».

Σε παρόμοιο τόνο ο Ηλίας Ηλιόπουλος από την Ημαθία συμπλήρωσε: «Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι διαψεύδει τις δημοσκοπήσεις, όπως και στις τελευταίες εκλογές θα είναι πάλι αυτοδύναμη. Νομίζω ότι όλα αυτά τα εγχειρήματα ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει ότι δεν θα κάνει το ίδιο λάθος δύο φορές. Ο καλύτερος πρωθυπουργός που έχει περάσει την τελευταία δεκαπενταετία από την Ελλάδα».

«Δεδομένη η αυτοδυναμία – Μας κάνει περήφανους ο Μητσοτάκης»

Η Δέσποινα Στενού από τον Νότιο Τομέα, υποστηρίζει ότι υπάρχει σαφής εικόνα από τις δημοσκοπήσεις και πως «θεωρούμε ότι πάμε πάρα πολύ καλά, βαδίζουμε ενωμένοι. Η ετοιμότητά μας για τις εκλογές είναι δεδομένη και θεωρώ ότι και η νίκη μας στην αυτοδυναμία θα είναι δεδομένη. Αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πρωθυπουργό. Έχει πει ότι μετά τη ΔΕΘ μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή. Εμείς είμαστε έτοιμοι πάντα και ετοιμοπόλεμοι».

Ερωτηθείσα για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού λέει ότι «όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα στο εκλέγειν και το εκλέγεσθαι. Προφανώς και αυτοί. Κάποιοι είναι δοκιμασμένοι, κάποιοι δεν είναι. Ας αποδείξουν ότι αξίζουνε».

Κατά την ίδια, «η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια που είναι παράταξη και κυβερνάει τον τόπο. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όμως έχει καταφέρει πράγματα τα οποία δεν είχε καταφέρει ποτέ κανείς πριν και μέσα σε ένα κόσμο με αντιξοότητες, με κρίσεις, με γεγονότα τα οποία έχουν πλήξει παγκόσμια την κοινότητα, η Ελλάδα έχει καταφέρει όχι μόνο να στέκεται στα πόδια της, αλλά αποτελεί και πρότυπο και για την Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό μας κάνει όλους υπερήφανους και ο πρωθυπουργός μας μας κάνει όλους υπερήφανους. (Ο Κυριάκος Μητσοτάκης) είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος διεκδίκησε την αρχηγία έχοντας στο μυαλό του ένα όραμα το οποίο το υλοποιεί όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην κυβέρνηση. Αυτό το εκτιμάει ο κόσμος, το εκτιμάει η παράταξή του, γι’ αυτό είναι δίπλα του και τον στηρίζει. Πάρα πολύ όμως το εκτιμάει ο ελληνικός λαός, γι’ αυτό του δίνει και το προβάδισμα, που είναι αρκετά μεγάλο. Του δίνει όμως και την καταλληλότητα για πρωθυπουργός, που μετά τη Μεταπολίτευση είναι κάτι που δεν το έχει πετύχει ποτέ κανένας άλλος αρχηγός κόμματος».

«Η ΝΔ έχει όραμα, οι άλλοι καθυβρίζουν»

Την ακλόνητη πίστη της βάσης για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση συνόψισε η Ελένη Παναγιωτοπούλου, σημειώνοντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους καλύτερους πρωθυπουργούς και η κυβέρνησή του από τις καλύτερες κυβερνήσεις των μεταπολιτευτικών ετών. Είναι τεράστια τα άλματα που έχουμε πετύχει ως χώρα υπό την καθοδήγησή του και είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα συγκροτημένο σχέδιο και άποψη για όλα τα θέματα και για το πού θέλουμε να πάει η χώρα μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ναι, θα κερδίσει τις εκλογές, γιατί ο κόσμος μπορεί να δει πόσο έχει βελτιωθεί η ζωή του, πόσο έχει βελτιωθεί η θέση της χώρας και πόσο θέλει η κυβέρνηση ακόμα να τη βελτιώσει, τι στόχο ακριβώς έχει, σε αντίθεση με όλους τους άλλους που το μόνο που κάνουν είναι να παράγουν τοξικότητα και να καθυβρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ».