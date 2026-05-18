Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, με τραγική κατάληξη για μητέρα και κόρη, ηλικίας 57 και 26 ετών, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους στο χωριό Αφάντου.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Ο οδηγός του οχήματος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα (18/5), ενώπιον του εισαγγελέα ενώ οι μαρτυρίες σχετικά με το δυστήχημα σοκάρουν.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε το αυτοκίνητο των δύο γυναικών μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησε στο σημείο.

Στο δεύτερο όχημα επέβαινε ένας 45χρονος άνδρας μαζί με το παιδί του και τη σύντροφό του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το σπορ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 45χρονος κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.

Υπό κράτηση ο οδηγός του σπορ αυτοκινήτου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας πατέρας με τον γιο του και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, αφού του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, τέθηκε υπό κράτηση από την Αστυνομία. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που απεγκλώβισαν τη μητέρα και την κόρη χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία της Ρόδου, με τους κατοίκους να εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια των δύο γυναικών.

Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

«Μεσημέρι γύρω στις 12 κατευθυνόμασταν με το σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο με κατεύθυνση από τη Ρόδο προς τον Αϊ Γιάννη Καλλιθιών. Ακούσαμε λίγο μετά τα φανάρια στη διασταύρωση Κοσκινού, εφόσον είχαμε περάσει το φανάρι, πολύ δυνατό θόρυβο από πίσω μας και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή με μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε…Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπερνάει ένα ασημί μικροκαμωμένο αυτοκίνητο…Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγ-ζακ. Μάλιστα είχα πει και στο σύζυγο μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε άκρη…Του λέω έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον».