Στη Σαντορίνη, οι αστυνομικές αρχές της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Θήρας προχώρησαν στη σύλληψη τριών γυναικών, ηλικίας 13, 40 και 57 ετών, οι οποίες κατηγορούνται για αρπαγή πορτοφολιών από επισκέπτες και τουρίστες.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δράστιδες, εκμεταλλευόμενες τον συνωστισμό στην περιοχή της Οίας, αφαίρεσαν χωρίς να γίνουν αντιληπτές μία τσάντα και ένα πορτοφόλι από δύο πολίτες, τα οποία περιείχαν χρήματα, τραπεζικές κάρτες και διάφορα προσωπικά αντικείμενα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις γυναίκες είχαν μεταβεί στο νησί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε χώρους όπου συγκεντρώνονταν τουρίστες. Η δράση τους εντοπίστηκε έπειτα από στοχευμένες κινήσεις των αρχών.

Κατά τη διάρκεια ερευνών στον χώρο διαμονής τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.720 ευρώ, 900 δολάρια ΗΠΑ, τρία κινητά τηλέφωνα, δύο καπέλα και διάφορα είδη ρουχισμού. Τα ευρήματα θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι συλληφθείσες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στο νησί ή σε άλλες τουριστικές περιοχές.