Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ελληνικό στίβο, καθώς πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε την τρίτη θέση σε διεθνή αγώνα βάδην στο Ρίο Μαγιόρ της Πορτογαλίας, σημειώνοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο βάδην.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, στην πρώτη της εμφάνιση στη νέα απόσταση που τέθηκε σε ισχύ από την 1/1 του 2026, ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 1:36:33, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της Χριστίνας Παπαδοπούλου (1:37:34).

Λίγες ώρες μετά την επιτυχία της, η 42χρονη αθλήτρια θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά της μέσα από τα social media, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την επιμονή, την προσπάθεια και τα όρια που δεν βάζει η ηλικία.

«Στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Και πίσω από αυτό δεν κρύβεται μόνο ένα μετάλλιο ή μια επίδοση. Κρύβονται μέρες που δεν άντεχα. Προπονήσεις με πόνο. Κούραση.

Απογοητεύσεις. Στιγμές που ήθελα να τα παρατήσω. Αλλά η επιμονή είναι αυτό που χωρίζει αυτούς που ονειρεύονται… από αυτούς που τελικά τα καταφέρνουν.

Γιατί η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Είναι να σηκώνεσαι κάθε φορά πιο αποφασισμένος. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Έχουν ψυχή. Πείσμα. Καρδιά.

Και ανθρώπους που συνεχίζουν ακόμα κι όταν όλα τους λένε να σταματήσουν. Μην αφήσεις ποτέ τον φόβο, την ηλικία ή τις δυσκολίες να αποφασίσουν για σένα.

Αν το θέλεις πραγματικά… επέμεινε. Δούλεψε σιωπηλά. Πίστεψέ το μέχρι τέλους. Γιατί κάποια μέρα, όλος αυτός ο πόνος θα γίνει η ιστορία σου».