Προβληματική εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Σάκκαρη στο WTA 500 του Στρασβούργου, με την Ελληνίδα τενίστρια να γνωρίζει την ήττα με 6-3, 6-1 από την Πέιτον Στερνς και να μένει εκτός συνέχειας από τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Η 24χρονη Αμερικανίδα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη ένταση και σταθερότητα στο παιχνίδι της απέναντι στη Σάκκαρη, η οποία δεν βρήκε ποτέ λύσεις ούτε από τη γραμμή του σερβίς ούτε στις μεγάλες ανταλλαγές.

Η Στερνς ξεκίνησε δυναμικά το ματς, κάνοντας break από το πρώτο game και παίρνοντας προβάδισμα με 2-0. Παρότι η Σάκκαρη προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, η Αμερικανίδα συνέχισε να πιέζει και με δεύτερο break ξέφυγε με 5-2.

Marching onto 💪 Peyton Stearns on the hunt for her second title of 2026 in Strasbourg, as she overcomes Sakkari 6-3, 6-1 👏#IS26 pic.twitter.com/ncCTtrzriR — wta (@WTA) May 17, 2026

Η Ελληνίδα τενίστρια μείωσε προσωρινά σε 5-3, πετυχαίνοντας το πρώτο της break στο παιχνίδι, όμως η Στερνς απάντησε άμεσα και έκλεισε το πρώτο σετ με 6-3.

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο σετ, με την Αμερικανίδα να κυριαρχεί πλήρως στο court. Η Σάκκαρη δυσκολεύτηκε σημαντικά να κρατήσει το σερβίς της και η αντίπαλός της εκμεταλλεύτηκε κάθε ευκαιρία, φτάνοντας με άνεση στο 6-1 και στην πρόκριση.

Η ήττα αυτή έρχεται σε μια δύσκολη χρονικά στιγμή για τη Σάκκαρη, καθώς απομένει μόλις μία εβδομάδα για την έναρξη του Roland Garros, με την Ελληνίδα να καλείται να βρει άμεσα ρυθμό και ψυχολογία ενόψει του δεύτερου Grand Slam της χρονιάς.