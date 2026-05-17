Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής των playouts
Σάββατο 16 Μαΐου
Αστέρας AKTOR – Κηφισιά 0-0
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1
Κυριακή 17 Μαΐου
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1
Ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA. Ο ηγέτης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αναδείχθηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά πολυτιμότερος παίκτης της λίγκας (MVP), επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Σύμφωνα με το ESPN, ο Καναδός σούπερ σταρ έγινε μόλις ο 14ος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατακτά […]
Ο αποκλεισμός από το Final Four δεν φαίνεται να επηρέασε τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος επικράτησε της Μυκόνου με 90-76 εκτός έδρας και «σφράγισε» την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε το 2-0 στη σειρά των playoffs και πλέον στρέφει την προσοχή της στις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ, έχοντας […]
Ο Παναιτωλικός έβαλε οριστικό τέλος στη «μάχη» της παραμονής στη Stoiximan Super League την Κυριακή (17/05), αποσπώντας ισοπαλία 1-1 απέναντι στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες. Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε τους γηπεδούχους στον υποβιβασμό στη Super League 2 και ταυτόχρονα εξασφάλισε την παραμονή του Αστέρα AKTOR μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των playouts. Η ομάδα των Σερρών […]
Η αγωνιστική σεζόν της Ελίνας Τζένγκο άνοιξε την Κυριακή (17/5) στο μίτινγκ του Τόκιο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό, με καλύτερη προσπάθεια στα 58,37 μέτρα. Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ δεν βρίσκεται ακόμη στην αγωνιστική κατάσταση που επιθυμεί, δεδομένου ότι ξεκίνησε αργά τις βολές της την εφετινή σεζόν. Πάντως, η Τζένγκο […]
Ο Πανσερραϊκός χρειαζόταν αποκλειστικά τη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες παραμονής στη Stoiximan Super League, όμως το τελικό 1-1 στις Σέρρες αποδείχθηκε καταδικαστικό και τον έστειλε στη δεύτερη κατηγορία. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πήρε προβάδισμα στο 14ο λεπτό με τον Γκαρσία, ενώ οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 65’ […]