Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο, επικρατώντας με 90-76 της ομώνυμης ομάδας και έκανε το 2-0 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στη βελτιωμένη εικόνα της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο, τονίζοντας πως η άμυνα και η καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη νίκη.

«Στο δεύτερο μέρος παίξαμε καλύτερη άμυνα και στην επίθεση μοιράσαμε την μπάλα καλύτερα. Βρήκαμε μέσα στη ρακέτα τον Λεσόρ, ο οποίος βρήκε το σκοράρισμά του. Επίσης ο Ρογκαβόπουλος και ο Γκραντ βρήκαν τα σουτ τους και πήραμε το παιχνίδι. Κλείσαμε τη σειρά και θα ετοιμαστούμε για τους ημιτελικούς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των «πράσινων».

Αναφερόμενος στη συνέχεια και στη σειρά με τον ΠΑΟΚ, ο Αταμάν υπογράμμισε ότι η ομάδα του θα εκμεταλλευτεί το διάστημα ξεκούρασης πριν ξεκινήσει την προετοιμασία της.

«Θα δούμε. Τώρα έχουμε διάλειμμα 10 ημερών. Νομίζω πως θα παίξουμε στις 27 ή 28 του μήνα. Δεν έχουμε κάνει κάποια προετοιμασία μέχρι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε μία-δύο ημέρες ρεπό και μετά θα προετοιμαστούμε, σωματικά, τακτικά και πνευματικά», ανέφερε.