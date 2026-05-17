Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.
Ο Χέντο Τούρκογλου, πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, σχολίασε την αναμέτρηση, εκφράζοντας την άποψη ότι η Φενέρμπαχτσε διαθέτει ένα μικρό αγωνιστικό προβάδισμα απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ο παλαίμαχος NBAer και πρώην παίκτης της Αναντολού Εφές τόνισε πως η παρουσία των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ αποτελεί το μεγαλύτερο «όπλο» των «ερυθρόλευκων», ωστόσο υποστήριξε ότι σε αγωνιστικό επίπεδο η τουρκική ομάδα υπερτερεί.
«Ο κόσμος θα είναι το μοναδικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω ότι θα επιβληθεί μπασκετικά. Για μένα, η Φενέρμπαχτσε έχει το πλεονέκτημα λόγω της συνέπειας που δείχνει στο παιχνίδι της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκογλου σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο «HT SPOR».