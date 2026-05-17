Ο Πανσερραϊκός χρειαζόταν αποκλειστικά τη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες παραμονής στη Stoiximan Super League, όμως το τελικό 1-1 στις Σέρρες αποδείχθηκε καταδικαστικό και τον έστειλε στη δεύτερη κατηγορία.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πήρε προβάδισμα στο 14ο λεπτό με τον Γκαρσία, ενώ οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 65’ χάρη στο γκολ του Φέλτες. Παρά την έντονη πίεση και τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησαν στο φινάλε, οι Σερραίοι δεν βρήκαν το γκολ που αναζητούσαν και το αποτέλεσμα τους άφησε οριστικά εκτός κατηγορίας.

Ο αγώνας

Ο Πανσερραϊκός μπήκε πιο επιθετικά στο παιχνίδι και απείλησε νωρίς, όταν στο 5’ ο Λύρατζης επιχείρησε προσπάθεια μέσα από την περιοχή, όμως ο Παρδαλός αντέδρασε σωστά και κράτησε ανέπαφη την εστία του Παναιτωλικού.

Οι φιλοξενούμενοι «χτύπησαν» στην πρώτη μεγάλη τους στιγμή. Στο 14’, ο Άλεξιτς δημιούργησε τη φάση και βρήκε τον Γκαρσία, ο οποίος με προβολή έκανε το 0-1 για την ομάδα του Αγρινίου.

Στη συνέχεια ο Παναιτωλικός διαχειρίστηκε σωστά τον ρυθμό και προσπάθησε να βρει δεύτερο γκολ, χάνοντας σημαντική ευκαιρία στο 34’, όταν ο Γκαρσία δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε μέσα στην περιοχή.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να απειλούν και στο 50’ ο Αγκίρε έχασε καλή στιγμή για το 0-2. Ωστόσο, ο Πανσερραϊκός βρήκε την αντίδραση που έψαχνε στο 65ο λεπτό. Μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Φέλτες, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι γηπεδούχοι πίεσαν ασφυκτικά για την ανατροπή. Στο 75’ ο Καρέλης απείλησε με κεφαλιά, όμως ο Παρδαλός μπλόκαρε σταθερά.

Το φινάλε ήταν δραματικό, με τα δοκάρια να στερούν το γκολ και από τις δύο ομάδες. Στο 83’ ο Μασκανάκης έφτασε μια ανάσα από το 2-1, όμως το σουτ που επιχείρησε σταμάτησε στο δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα ο Παναιτωλικός απάντησε με δοκάρι του Μπρέγκου, ενώ στην επόμενη φάση και ο Καρέλης σημάδεψε το δοκάρι για τον Πανσερραϊκό.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1, αποτέλεσμα που «σφράγισε» τον υποβιβασμό του Πανσερραϊκού από τη μεγάλη κατηγορία.