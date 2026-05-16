Η κακοκαιρία που έπληξε τις Σέρρες ανάγκασε σε αναβολή τον αγώνα Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για την 9η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.

Οι δυνατές βροχοπτώσεις μεταμόρφωσαν το γήπεδο των «λιονταριών» σε έναν μικρό… υδάτινο χώρο, με τον διαιτητή Φώτη Πολυχρόνη να αποφασίζει μετά τον έλεγχο ότι το παιχνίδι δεν μπορεί να διεξαχθεί.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, ωστόσο η ακριβής ώρα έναρξης δεν έχει γίνει γνωστή. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η αναβολή ορίζει ότι η σέντρα πρέπει να γίνει 24 ώρες μετά την αρχική προγραμματισμένη ώρα, δηλαδή στις 19:00.