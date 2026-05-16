Συνηθισμένη στην κατάκτηση της Bundesliga η Μπάγερν, σήκωσε για 35η φορά το πρωτάθλημα Γερμανίας στον ουρανό του Μονάχου.
Δείτε παρακάτω την απονομή στην αιωνόβια πρωταθλήτρια Γερμανίας.
View this post on Instagram
Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα άρχισαν οι προετοιμασίες για την απονομή του τροπαίου και την κλασική μάχη με την μπύρα.
Από τη… μπυροποντή δεν έμεινε μακριά ούτε ο Βενσάν Κομπανί.
Το ίδιο έπαθε και ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος ψηφίστηκε ως ο καλύτερος παίκτης της σεζόν στην κατηγορία.
View this post on Instagram
- Μαλδίβες: Πώς θα ανακτήσουν τις σορούς από 60 μέτρα βάθος; Οι Φινλαδοί ειδικοί και το μυστήριο της μοιραίας κατάδυσης
- Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω καθίζησης οδοστρώματος στην οδό Θερμοπυλών στην Αθήνα
- ΑΕΛ – Ατρόμητος 2-1: Νίκη χωρίς ουσία για τους «βυσσινί», οι οποίοι υποβιβάστηκαν και μαθηματικά