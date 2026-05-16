Συνηθισμένη στην κατάκτηση της Bundesliga η Μπάγερν, σήκωσε για 35η φορά το πρωτάθλημα Γερμανίας στον ουρανό του Μονάχου.

Δείτε παρακάτω την απονομή στην αιωνόβια πρωταθλήτρια Γερμανίας.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα άρχισαν οι προετοιμασίες για την απονομή του τροπαίου και την κλασική μάχη με την μπύρα.

Από τη… μπυροποντή δεν έμεινε μακριά ούτε ο Βενσάν Κομπανί.

Το ίδιο έπαθε και ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος ψηφίστηκε ως ο καλύτερος παίκτης της σεζόν στην κατηγορία.