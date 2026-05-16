Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το όγδοο FA Cup στην ιστορία της, έχοντας επικρατήσει απέναντι στην Τσέλσι με 1-0. Αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος της σεζόν για τους «πολίτες» (2-0 την Άρσεναλ και στον τελικό του Carabao Cup).
Στόχος της το εγχώριο τρέμπλ.
Δείτε το βίντεο της απονομής
Another FA Cup trophy lift for Manchester City 🏆 pic.twitter.com/oTXFVDXZqh
— ESPN FC (@ESPNFC) May 16, 2026
- Μαλδίβες: Πώς θα ανακτήσουν τις σορούς από 60 μέτρα βάθος; Οι Φινλαδοί ειδικοί και το μυστήριο της μοιραίας κατάδυσης
- Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω καθίζησης οδοστρώματος στην οδό Θερμοπυλών στην Αθήνα
- ΑΕΛ – Ατρόμητος 2-1: Νίκη χωρίς ουσία για τους «βυσσινί», οι οποίοι υποβιβάστηκαν και μαθηματικά