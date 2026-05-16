Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος που έχει προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, η καθίζηση εντοπίστηκε στην οδό Θερμοπυλών, στο τμήμα από το ύψος της οδού Αχιλλέως, με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας προς παράπλευρες οδούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή των οχημάτων και να αποφευχθεί περαιτέρω συμφόρηση στο κέντρο της πόλης.