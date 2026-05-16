Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα προκάλεσε κινητοποίηση της Πυροσβεστικής το μεσημέρι της Τετάρτης, με τις δυνάμεις να επεμβαίνουν άμεσα προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αγίων Σαράντα, στον χώρο της κουζίνας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν αυτή λάβει διαστάσεις, περιορίζοντας τις ζημιές σε μικρής έκτασης υλικές φθορές.

Κατά το περιστατικό, η 72χρονη ένοικος του διαμερίσματος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια, πιθανότατα στην προσπάθειά της να σβήσει τις φλόγες. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο τής παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες.