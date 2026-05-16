Η φάλαινα που είχε διασωθεί στη Γερμανία πριν από δύο εβδομάδες, αφού είχε εξοκείλει σε παραλία, βρέθηκε νεκρή κοντά σε νησί της Δανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος της χώρας.

«Επιβεβαιώνεται ότι η μεγάπτερη φάλαινα που εντοπίστηκε κοντά στο Άνχολτ είναι η ίδια φάλαινα που είχε εξοκείλει στη Γερμανία και για τη διάσωσή της είχαν καταβληθεί πολλές προσπάθειες», δήλωσε η Γέιν Χάνσεν, προϊσταμένη τμήματος της κυβερνητικής υπηρεσίας, σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το νεαρό αρσενικό, το οποίο τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούσαν «Τίμι», είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά εγκλωβισμένο σε αμμουδιά στις 23 Μαρτίου, στον Κόλπο του Βίσμαρ, στις ακτές της Βαλτικής.

Παρά τις επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες διάσωσης, η φάλαινα τελικά μεταφέρθηκε με φορτηγίδα γεμάτη νερό στη Βόρεια Θάλασσα, όπου και απελευθερώθηκε στις 2 Μαΐου.