Σε ένα πραγματικό θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση της μεγάπτερης φάλαινας με το όνομα «Τίμι», η οποία παγιδεύτηκε σε ρηχά νερά κοντά στη Γερμανία και τελικά απελευθερώθηκε ύστερα από μια εντυπωσιακή επιχείρηση διάσωσης. Το κόστος της επιχείρησης υπολογίζεται ότι άγγιξε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η φάλαινα είχε εντοπιστεί από τον Μάρτιο στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, σε μεγάλη απόσταση από τον φυσικό της βιότοπο στον Ατλαντικό Ωκεανό. Καθώς περνούσαν οι εβδομάδες, η κατάσταση της υγείας της φέρεται να επιδεινωνόταν, ενώ οι συνεχείς ζωντανές μεταδόσεις των προσπαθειών διάσωσης προκάλεσαν φρενίτιδα στα social media.

‘Timmy’ the humpback whale was released in the North Sea after weeks stranded in shallow waters near Germany. Read more: https://t.co/HcFrRsm0ly pic.twitter.com/xwIrO7TUzw — The Associated Press (@AP) May 3, 2026

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε ειδικούς και φιλοζωικές οργανώσεις. Ορισμένοι υποστήριζαν ότι η φάλαινα έπρεπε να αφεθεί να πεθάνει ήρεμα, ενώ άλλοι πίεζαν για μια οργανωμένη επιχείρηση επαναφοράς της στον Ατλαντικό.

Η επιχείρηση διάσωσης και η απελευθέρωση

Το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, ο Τίμι μεταφέρθηκε με ειδική φορτηγίδα γεμάτη νερό, την οποία ρυμουλκούσε πλοίο διάσωσης, και απελευθερώθηκε περίπου 45 μίλια από τις ακτές του Σκάγκεν στη Δανία.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την απελευθέρωσή του, εκφράστηκαν σοβαροί φόβοι ότι η φάλαινα μπορεί να μην επιβίωσε. Οι ειδικοί ανέφεραν πως η κατάσταση της Τίμι πριν από τη μεταφορά της είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία, καθώς θεωρείται πιθανό ότι είχε αναζητήσει τα ρηχά νερά λόγω εξάντλησης και ανάγκης για ξεκούραση.

Ανησυχία για την τύχη της φάλαινας

Ο ερευνητής φαλαινών Fabian Ritter δήλωσε σε γερμανικά μέσα ότι αν ο πομπός παρακολούθησης που τοποθετήθηκε στο ζώο δεν δώσει δεδομένα, τότε «θα πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή τόσο για τη φάλαινα όσο και για την ομάδα διάσωσης».

Σύμφωνα με τον Karin Walter-Mommert, ο οποίος συμμετείχε στη χρηματοδότηση της επιχείρησης, η συσκευή εντοπισμού που είχε τοποθετηθεί στη φάλαινα και θα μετέδιδε στοιχεία για τις ζωτικές της λειτουργίες δεν λειτουργεί.

Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν προς το παρόν ούτε πού βρίσκεται η Τίμι ούτε αν είναι ακόμη ζωντανή.