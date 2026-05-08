Ένας Αμερικανός γιατρός που ταξίδευε ως επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αποκάλυψε ότι ανέλαβε καθήκοντα γιατρού του πλοίου, όταν ο επίσημος ιατρός βρέθηκε ανάμεσα στους ασθενείς από το ξέσπασμα hantavirus που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τρία άτομα.

«Κατέληξα κάπως τυχαία να γίνω ο γιατρός του πλοίου», δήλωσε στο CNN ο Stephen Kornfeld, περιγράφοντας πώς ανέλαβε τον ρόλο μετά την ασθένεια του βασικού ιατρού του πλοίου.

Ο Kornfeld εξήγησε ότι στα τέλη Απριλίου παρατήρησε πως ένας επιβάτης αρρώσταινε και προσφέρθηκε να βοηθήσει, χωρίς να γνωρίζει τότε ότι επρόκειτο για μια θανατηφόρα λοίμωξη. «Ήθελα απλώς να βεβαιωθώ ότι ο γιατρός είχε επαρκή υποστήριξη», είπε, προτού συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο Dr. Stephen Kornfeld, φανατικός παρατηρητής πουλιών, ταξίδευε ως καλεσμένος στο Hondius, αλλά αναγκάστηκε να παρέμβει όταν ο επικεφαλής ιατρός του πλοίου εμφάνισε συμπτώματα. «Μου είπαν ότι και ο γιατρός ήταν άρρωστος», ανέφερε. «Μέσα σε 12 με 24 ώρες έγινε σαφές ότι αρκετοί άνθρωποι ήταν άρρωστοι και χειροτέρευαν».

Ο Kornfeld, ογκολόγος από το Μπεντ του Όρεγκον, σημείωσε ότι τρία άτομα παρουσίασαν συμπτώματα περίπου την ίδια περίοδο, χωρίς να γνωρίζουν ότι πρόκειται για hantavirus μέχρι την περασμένη εβδομάδα — εβδομάδες μετά τον πρώτο θάνατο στις 11 Απριλίου, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε φυσικός.

Θάνατοι και επιδείνωση των συμπτωμάτων

Ένας 70χρονος Ολλανδός πέθανε πάνω στο πλοίο στις 11 Απριλίου, ενώ η σύζυγός του, 69 ετών, κατέληξε δύο εβδομάδες αργότερα, αφού αποβιβάστηκε και προσπάθησε να ταξιδέψει αεροπορικώς από τη Νότια Αφρική. Πριν φύγει, παρουσίαζε «πολλή σύγχυση και αδυναμία», όμως τα συμπτώματα ήταν «μη ειδικά», σύμφωνα με τον Kornfeld.

Ο γιατρός του πλοίου εμφάνισε «υψηλό πυρετό, κόπωση και έξαψη» πριν μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Κανείς τους δεν έδειχνε αρχικά να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά ο φόβος με τον hantavirus είναι ότι μπορείς να επιδεινωθείς πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Αγώνας με περιορισμένα μέσα

Ο Kornfeld, φορώντας μάσκα και βασικό προστατευτικό εξοπλισμό, δούλευε έως και 18 ώρες την ημέρα με περιορισμένους πόρους, προσπαθώντας να φροντίσει τους ασθενείς. «Η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν βαριά περιστατικά στο πλοίο ήταν ανύπαρκτη», είπε χαρακτηριστικά.

«Μπαίνεις σε λειτουργία γιατρού», πρόσθεσε. «Απλώς προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο που μπορείς με τα μέσα που διαθέτεις». Παρά την ευαλωτότητά του, ένιωθε «αρκετά ασφαλής», καθώς τηρούσε σχολαστικά μέτρα υγιεινής και προστασίας.

Ανησυχία για τους Αμερικανούς επιβάτες

Ο Kornfeld είναι ένας από τους 17 Αμερικανούς που βρίσκονται στο πλοίο. Η εκπρόσωπός του, Janelle Bynum (D-Or.), κατήγγειλε ότι οι επιβάτες «δεν έχουν λάβει καμία καθοδήγηση για την ασφαλή επιστροφή τους ή την αποβίβασή τους».

«Οι δεκαεπτά Αμερικανοί επιβάτες, ανάμεσά τους και ο πολίτης μου, έχουν εγκαταλειφθεί από την κυβέρνησή τους», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Δεν έχουν καμία υποστήριξη για να διασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή τους».

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius συνεχίζει το ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να καταπλεύσει το Σάββατο.