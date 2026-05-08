Η Μαρία Καρυστιανού ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία του κινήματος των πολιτών που τη στηρίζουν, ανακοινώνοντας ότι μέσα στον Μάιο θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης, μία από τις οργανώσεις που στηρίζουν την κα Καρυστιανού, της απηύθυνε επιστολή ζητώντας να αναλάβει την ηγεσία. Η ίδια απάντησε θετικά στο αίτημα. «Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης την παρότρυνση σας να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά στην απάντησή της.

Από το περιεχόμενο της επιστολής προκύπτει, ότι η ονομασία «Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» θα αποτελέσει τη βάση για το όνομα του κόμματος που πρόκειται να παρουσιάσει η Μαρία Καρυστιανού.

«Πολλές από τις σκέψεις και τις αγωνίες σας αποτέλεσαν έμπνευση για την ιδρυτική μας διακήρυξη, που τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο και θα παρουσιαστεί επίσημα μέσα στον Μάιο», σημειώνει ακόμη η ίδια.