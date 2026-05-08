Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δείχνει να παραμένει σε αδιέξοδο, καθώς οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πυρά στον Περσικό Κόλπο την Παρασκευή, ενώ ανάλυση της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών κατέληξε ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό για ακόμη τέσσερις μήνες.

Η εκτίμηση της CIA, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει την ανάλυση και την οποία δημοσίευσε η Washington Post, αναφέρει ότι η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών στο Ιράν, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε επιτυχημένη, δεν έχει οδηγήσει την ιρανική ηγεσία σε υποχώρηση. Η ίδια ανάλυση υποδηλώνει, ότι η σύγκρουση δύσκολα θα λήξει σύντομα, παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει έναν πόλεμο, που αποδεικνύεται αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Τα τελευταία 24ωρα σημειώθηκαν οι εντονότερες συγκρούσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία πριν από έναν μήνα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν νέα επίθεση την Παρασκευή, ενώ η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης σε αμερικανική πρόταση για επίσημη λήξη του πολέμου, πριν από τη συζήτηση πιο ακανθωδών ζητημάτων, όπως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. «Θα μάθουμε κάτι σήμερα. Περιμένουμε την απάντησή τους», δήλωσε νερίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Ρώμη.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει ακόμη την απάντησή της, χωρίς να έχει υπάρξει ανακοίνωση έως το απόγευμα της Παρασκευής στην Ουάσιγκτον, λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Τεχεράνη.

Επεισόδια στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, σημειώθηκαν σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ ιρανικών δυνάμεων και αμερικανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Το πρακτορείο Tasnim επικαλέστηκε στρατιωτική πηγή του Ιράν, που ανέφερε ότι η κατάσταση είχε ηρεμήσει, αλλά προειδοποίησε πως ενδέχεται να υπάρξουν νέες συμπλοκές.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε, ότι έπληξε δύο πλοία συνδεόμενα με το Ιράν, τα οποία επιχειρούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι. Μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ χτύπησε τα φουγάρα τους, αναγκάζοντάς τα να αποσυρθούν.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει τη διέλευση μη ιρανικών πλοίων από τα στενά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, έπειτα από κοινές αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία τον περασμένο μήνα. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, με το Brent να ξεπερνά τα 101 δολάρια το βαρέλι, αν και παρέμεινε μειωμένο πάνω από 6% για την εβδομάδα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (7/5) ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει, παρά τις αναζωπυρώσεις στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πριν από τον πόλεμο διακινούσαν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Επέκταση της σύγκρουσης

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε πέρα από τα ύδατα των στενών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι οι αμυντικές τους δυνάμεις αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη προερχόμενα από το Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ιράν έχει στοχοποιήσει επανειλημμένα τα Εμιράτα και άλλα κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις. Σε αυτό που τα Εμιράτα χαρακτήρισαν «μεγάλη κλιμάκωση», η Τεχεράνη ενίσχυσε τις επιθέσεις της μέσα στην εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για το σχέδιο «Project Freedom» συνοδείας πλοίων στα στενά, το οποίο ανεστάλη δύο ημέρες αργότερα.

Κατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχειρία που είχε τεθεί σε ισχύ στις 7 Απριλίου, αλλά δοκιμάζεται μετά την εξαγγελία και την παύση της ναυτικής αποστολής επαναλειτουργίας των στενών από τον Τραμπ.

«Κάθε φορά που υπάρχει διπλωματική λύση στο τραπέζι, οι ΗΠΑ επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί την Παρασκευή. Το πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι ένα μέλος πληρώματος σκοτώθηκε, δέκα τραυματίστηκαν και τέσσερις αγνοούνται μετά από επίθεση του αμερικανικού ναυτικού σε ιρανικό εμπορικό πλοίο το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Ρούμπιο, μετά τη συνάντησή του με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε απορία για τη στάση της Ιταλίας και άλλων συμμάχων που δεν στηρίζουν τις αμερικανικές προσπάθειες για επαναλειτουργία των στενών.

«Θα ομαλοποιήσετε μια χώρα που ισχυρίζεται ότι ελέγχει διεθνή ύδατα; Εάν το κάνετε, δημιουργείτε ένα προηγούμενο που θα επαναληφθεί σε δεκάδες άλλα μέρη», προειδοποίησε.