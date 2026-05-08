Αμερικανικό αεροσκάφος άνοιξε πυρ την Παρασκευή 8 Μαΐου εναντίον δύο πετρελαιοφόρων υπό ιρανική σημαία, πριν αυτά προλάβουν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι ένα αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού εκτοξεύθηκε από το USS George H.W. Bush και έπληξε με πυρομαχικά ακριβείας τα δεξαμενόπλοια, αποτρέποντάς τα από το να φτάσουν στο Ιράν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM σημείωσε ότι τα δεξαμενόπλοια ακινητοποιήθηκαν «προτού και τα δύο πλοία εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν, παραβιάζοντας τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ΗΠΑ».

CENTCOM: U.S. forces disabled the Iranian-flagged tankers Sea Star III and Sevda on May 8 as they attempted to enter an Iranian port in violation of the U.S. blockade. A U.S. Navy F/A-18 Super Hornet from USS George H.W. Bush struck both vessels’ smokestacks with precision… pic.twitter.com/CNQaEuJEfl — Clash Report (@clashreport) May 8, 2026

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις απενεργοποίησαν τα M/T Sea Star III και M/T Sevda στις 8 Μαΐου, πριν και τα δύο πλοία εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν, παραβιάζοντας τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ΗΠΑ».

Επίσης, η CENTCOM πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ακινητοποιήσει επίσης το υπό ιρανική σημαία M/T Hasna στις 6 Μαΐου, «καθώς προσπαθούσε να πλεύσει προς ένα ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν» και πρόσθσε ότι: «Και τα τρία πλοία δεν διέρχονται πλέον από το Ιράν».

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, καταγράφηκαν σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ αμερικανικών πλοίων και των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ από περίπου τη 1 μ.μ.

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ αναμένουν να λάβουν απάντηση από το Ιράν σήμερα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένεται να λάβουν την Παρασκευή απάντηση από το Ιράν στην πρότασή τους για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει η απάντηση. Ελπίζουμε ότι θα είναι κάτι που θα μας οδηγήσει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στη Ρώμη την Παρασκευή.