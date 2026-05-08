Ενας ήταν ο στόχος στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ: ο κατευνασμός των βουλευτών που διαμαρτύρονται κατά του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Επετεύχθη· επειδή δόθηκε ο λόγος σε όποιον τον επιθυμούσε αλλά κι επειδή ο Πρωθυπουργός, στον οποίο απευθύνονταν οι μομφές, ήταν εκεί, είτε επικυρώνοντας κάποιες διαφωνίες είτε διατυπώνοντας τις αντιρρήσεις του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γενικώς εμφανίστηκε συμβιβαστικός. Αλλά κάποιες φορές μίλησε και ωμά. Εστω κι αν χρησιμοποίησε κομψές περιφράσεις, η ουσία των όσων τους είπε είναι μία: ότι αν θέλουν να έχουν σοβαρές ελπίδες να ξαναεκλεγούν βουλευτές, ας δουν τη μεγάλη εικόνα κι «ας ιδρώσουν τη φανέλα». Τους θύμισε, μάλιστα, ότι η ΝΔ κυβερνάει δεύτερη τετραετία, και παρ’ όλα αυτά, δημοσκοπικά εμφανίζεται πρώτη με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο – κάτι που δεν είχε διάθεση να το μοιραστεί με όλους. Γι’ αυτό πρόσθεσε ότι θα διεκδικήσει και τρίτη κοινοβουλευτική θητεία, την οποία έχει σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει.

Προφανώς, ο Μητσοτάκης γνωρίζει ότι η εσωτερική αναταραχή των προηγούμενων ημερών δεν είναι ένα απλό μιντιακό γεγονός. Ξέρει ότι εξελίσσεται και μια εσωκομματική προσπάθεια αμφισβήτησής του, ουσιαστικά αμφισβήτησης της μεταρρυθμιστικής ταυτότητας της κυβέρνησης – για την ώρα εκδηλώνεται μέσω στενών συνεργατών του.

Ταυτόχρονα όμως, ξέρει (και όλοι στο κόμμα ξέρουν ότι ξέρει) πόσο πολιτικά πρωτόγονο προσωπικό στεγάζεται αυτή τη στιγμή στη ΝΔ – οπότε σ’ αυτούς είπε απλά πράγματα που να μπορούν να τα καταλάβουν. Το πιο απλό αφορά την πολιτική επιβίωσή τους: τους είπε ότι θα είναι όλοι ξανά υποψήφιοι. Που σημαίνει ότι, για να έχουν πιθανότητες να εκλεγούν ξανά, πρέπει να δουλέψουν κάτω από τα χρώματα και τη ρητορική του κόμματός τους.

Αυτή την πρόσκληση, το καρότο, τη συμπλήρωσε με το μαστίγιο (το οποίο απλώς κούνησε μπροστά τους). Τους είπε ότι «υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίον κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν, να μιλούν και να τσαλακώνονται, να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές της κυβέρνησης και να μην κρύβονται, όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα». Και συμπλήρωσε: «Ξέρουμε όλοι πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Αλλά είμαστε σε αυτή τη θέση, για να δίνουμε και δύσκολες μάχες, όχι μόνον εύκολες μάχες».

Τους είπε δηλαδή, ευγενικά, όπως μιλάει, αλλά και ρητά, ότι ξέρει πως λουφάρουν, ξέρει ότι δεν παρεμβαίνουν για τα θέματα της πολιτικής κι αφήνουν ελάχιστους να βγάζουν το φίδι από την τρύπα – να μπαίνουν στη φωτιά των πολέμων. Στην ουσία, τους είπε ότι δεν έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, επειδή, μολονότι έχουν εκλεγεί βουλευτές και απολαμβάνουν τα προνόμια της πολιτικής και της κοινωνικής τους θέσης, βλέπουν από μακριά τις μεγάλες πολιτικές συγκρούσεις της εποχής – και ιδίως τις επιθέσεις τις οποίες δέχεται η κυβέρνηση κι ο ίδιος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Μητσοτάκης πέτυχε μια εσωκομματική ανακωχή, με δέλεαρ τις επερχόμενες εκλογές. Ξέρει ότι πολλά από τα στελέχη του ενοχλούνται από τις σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές, επειδή φοβούνται ότι η εποχή της εσωκομματικής αδράνειας είναι παρελθόν· αλλά θα κάνουν την ανάγκη, φιλοτιμία, επειδή το μέλλον διαρκεί πολύ. Επειδή, δηλαδή, ελπίζουν ότι ο χρόνος και οι εξελίξεις θα τους βοηθήσουν να μην ξεβολευτούν.

Σε αυτό το επίπεδο είναι η πολιτική στην Ελλάδα.

Ο εχθρός λαός

Είναι κακό πράγμα ο έλεγχος κι η αξιολόγηση στο Δημόσιο και στο ευρύτερο Δημόσιο; Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απέδειξε χθες το αντίθετο, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων στις αστικές συγκοινωνίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, εκατοντάδες οδηγοί δεν πήγαιναν στη δουλειά για πολύ καιρό, επικαλούμενοι ασθένεια. Αποδείχτηκε ότι η ασθένεια ήταν ψεύτικη κι ότι οι περισσότεροι, κατά δήλωσή τους άρρωστοι, που πληρώνονταν από το Δημόσιο, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στον ιδιωτικό τομέα, ως οδηγοί τουριστικών αυτοκινήτων.

Δεν ήταν λίγοι όσοι λούφαραν λόγω ασθενείας. 700 στους 2.700. Εξαιτίας αυτής της λούφας με αποδοχές, μόνο το 2024 δεν πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 500.000 προγραμματισμένα δρομολόγια λόγω έλλειψης οδηγών. Η γκρίνια, δηλαδή, των επιβατών για καθυστερήσεις στα λεωφορεία της γραμμής οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στους λουφαδόρους για ένα δεύτερο μεροκάματο. Θαύμα.

Η μεταπολίτευση έχει αποθεώσει τον λαό, σε κάθε έκφανση της ζωής του.

Σιγά σιγά, αποδεικνύεται ότι η λατρεία του λαού έχει συνέπειες – μετρήσιμες συνέπειες στη ζωή μας. Κι ανάμεσα στις συνέπειες αυτές είναι η πλημμελής ανταπόκριση στις υποχρεώσεις πολλών εκπροσώπων του. Οσοι αρνούνται την αξιολόγηση και τον έλεγχο δεν είναι επαναστάτες – είναι ο εχθρός λαός.